نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور شروط تسجيل المطلقات في منصة الدعم والحماية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي استحدثته وزارة الموارد البشرية وحرصت على تحديد الفئات المستفيدة منه المتوافقة مع شروط الضمان الاجتماعي الجديد؛ لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط، فهو أحد أشكال الدعم المقدم للفئات المشمولة من أبناء السعودية مع وجود بعض الاستثناءات، من بينها المطلقات التي تعول أبناءها، وقد حددت بعض الشروط التي تمكنهم من صرف راتب الضمان الاجتماعي في المواعيد الجديدة المقررة بعد دراسة الطلبات، والتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

نظام الضمان الاجتماعي المطور شروط

كشفت وزارة الموارد البشرية عن شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور لكافة الفئات المستفيدة والمستحقة، سواء المطلقات أو الموظفين أو المتقاعدين، وأكدت على أن أول شرط لاستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولكنها قد استثنت بعض الفئات، وتمثلت باقي الشروط في:

أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد.

أن يقل الدخل الشهري عن الحد المانع للصرف، وهو 110 لرب الأسرة، و 550 ريال لكل فرد داخل الأسرة.

ألا يكون متواجدا في دور الرعاية أو الإيواء الحكومية.

ألا يكون لديه ممتلكات وأصول مرتفعة القيمة.

أن يلتزم بتقديم المتطلبات التي تفرضها الوزارة للأبناء، سواء في الخدمات التعليمية أو الصحية.

أن يلتزم القادرين من المتقدمين ببرامج التدريب والتأهيل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية منذ أيام قليلة ماضية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وتوجيه الدعم للفئات المستفيدة والمستحقة لمعاش الضمان، وقد أتاحت لتلك الفئات التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، تجدر الإشارة إلى أن أهداف الوزارة تتلخص في تحقيق الاستقلالية المادية لتلك الفئات من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل للقادرين منهم، من خلال إيجاد فرصة عمل تدر عليهم راتب شهري، الأمر الذي يساهم في تحويل تلك الفئات إلى منتجين، وبالتالي يقل معدل البطالة، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية والوقوف بجانب غير القادرين من ذوي الإعاقة والمتقاعدين.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

فتحت وزارة الموارد البشرية باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أمام المستوفين شروط التسجيل، ودفعتهم إلى التسجيل في الفترة الحالية وحتى 23 مايو؛ حيث سيتم إغلاق المنصة، وذلك بالخطوات التالية:

التوجه إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الانتقال إلى تسجيل مستفيد جديد. العمل على كتابة رقم الهوية والجوال وتاريخ الميلاد. العمل على تسجيل كود التحقق ثم النقر على توثيق. التسجيل في المنصة باسم المستخدم وكلمة المرور. العمل على تسجيل كافة البيانات الخاصة بمقدم الطلب، بيانات التابعين والسكن والتواصل وغيرها. الانتقال إلى برامج الدعم. الإقرار وتقديم الطلب.

أكدت وزارة الموارد البشرية أنه خلال شهر ديسمبر القادم ستبدأ عملية مراجعة الطلبات، ثم تقرير صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستوفين للشروط اعتبارًا من شهر يناير المقبل.