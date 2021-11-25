كيف اطلع نتائج الطلاب من رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1443

كيف اطلع نتائج الطلاب باستخدام رابط نظام نور من الأسئلة الشائعة التي يود ولي الأمر معرفة إجابتها، من أجل استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية فقط للعام الدراسي الحالي 1443 والذي انتهى الفصل الدراسي الأول منه اليوم رسمياً بعد انتهاء الاختبارات لكافة الصفوف التعليمية، خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب هي أحد الخدمات التي يقدمها نظام نور التابع لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لكل من الطالب وولي الأمر الدخول إلى رابط نظام نور برقم الهوية ومعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول أو الثاني في كل عام دراسي، تعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول 1443 في هذا المقال.

كيف اطلع نتائج الطلاب

خدمة حديثة أضافتها وزارة التربية والتعليم السعودية إلى الخدمات الخاصة بالطلاب في كافة المراحل التعليمية، وهي إمكانية معرفة نتائج الطلاب من خلال تطبيق توكلنا، حيث تمت إضافة خدمة “أبلغني عند تحديث النتائج” إلى مجموعة الخدمات التي يقدمها التطبيق، من أجل تسهيل معرفة النتيجة لولي الأمر، حيث يمكن لولي الأمر إدخال رقم هوية الطالب إلى توكلنا ثم الحصول على النتيجة.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية للعام الدراسي 1443 من خلال رابط نظام نور، فقط اتبع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى رابط نظام نور.

ادخل كلمة السر ثم اكتب رقم الهوية الخاص بك.

اكتب رمز التحقق كما هو ظاهر في الصورة التي أمامك.

قم باختيار الصف الدراسي الذي تود الاستعلام عن نتيجته.

انقر على كلمة “بحث”.

ادخل إلى الصفحة الخاصة بمعلومات الطالب ثم تفعيل خدمة إشعار النتيجة.

ظهرت الآن نتائج الفصل الدراسي الأول وسوف تظهر لك النتيجة مباشرة بالتفصيل.

نتيجة الفصل الدراسي الأول 1443 نظام نور النفاذ الوطني الموحد

يمكنكم أيضاً معرفة نتائج الطلاب من خلال النفاذ الوطني الموحد عن طريق الخطوات التالية: