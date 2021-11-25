قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443 لكي تستحق صرف المبلغ المستحق، لذا يُمكنك التحديث وأيضًا الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، إلى جانب إمكانية الاستعلام عنه ومعرفة الشخص مؤهل أم لا، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص حساب المواطن بالتفاصيل.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443

لكي تتمكن من تحديث حساب المواطن لابد من اتباع مجموعة من الخطوات عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر ما يلي:

الذهاب مباشرة إلى رابط حساب المواطن.

سجل دخول عن طريق البيانات الخاصة بك.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

سجل دخول ثم أنقر على التفاصيل.

بعد ذلك قم بتعديل البيانات المطلوبة ثم أنقر على مراجعة.

قم بالموافقة على جميع الأحكام والشروط.

النقر على حفظ التعديلات.

كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن 1443

يُمكنك التعرف على استحقاقك لحساب المؤهل أم لا عن طريق الآتي:

الانتقال إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

النقر على خانة الموقع ثم أنقر على دراسة الأهلية.

قم بالإطلاع على جميع التفاصيل التي تخصه.

تقديم اعتراض في حساب المواطن 1443

في حالة ظهور نتائج الأهلية ولديك الرغبة في تقديم الاعتراض لابد من اتباع الآتي:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن الإلكتروني.

سجل دخول ثم أنقر على دراسة الأهلية.

الضغط على أسباب عدم الأهلية ثم أطلع على التنبيه.

النقر على خانة تقديم الاعتراض ثم حدد نوع المرفق.

كتابة جميع البيانات ثم أنقر على استعراض الملف.

اختر المرفق ثم أنقر على رفع الملفات حتى الانتهاء.

كيفية الاستعلام عن بياناتي في حساب المواطن 1443

لكي تتمكن من الاستعلام عن البيانات الخاصة بك في حساب المواطن:

أذهب إلى حساب المواطن وسجل دخول.

بعد ذلك يتم كتابة باقي البيانات.

النقر على تسجيل الدخول ثم اطلع على جميع التفاصيل.

تسجيل الدخول في حساب المواطن 1443

لكي تسجل دخول في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن فاتبع ما يلي: