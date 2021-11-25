كم دعم ريف شروط الاستعلام عن دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة والتسجيل فيه

كم دعم الريف ريف السعودي هو برنامج دعم مالي تقدمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة، لتقديم الدعم اللازم للأسر الريفية لتحسين مستوى معيشتهم والنهوض بالاقتصاد العالمي للمملكة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي للعاملين في مجالات الزراعة والأنشطة المتصلة بها، مثل دعم صغار المزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الزراعة، وسوف يتم صرف الدعم الريفي للأسر شهريا كما أكد البرنامج على ذلك، وسوف تستفاد منه الأسر بنسبة 10٪ من رأس المال المسجل، ويتضمن برنامج دعم ريف لربات البيوت عدة شروط يجب توافرها للحصول على الدعم المادي الذي تقدمه المملكة.

أهم شروط دعم ريف لربات البيوت

أن لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم الريفي عن 21 عام.

أن يكون الشخص الذي يرغب في التقديم حامل للجنسية السعودية أو الهوية الوطنية.

أن لا يتجاوز صافي المرتب للشخص المتقدم لطلب الدعم عن ٦ ألاف ريال سعودي.

أن يكون لدى الشخص المتقدم للطلب حساب مصرفي، وأن يكون لديه رقم هاتف خاص به.

لابد من توافر وثيقة عمل حر يستطيع الحصول عليها من خلال المكاتب التابعة لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

أن يتم تواجد الشخص الراغب في التقديم في أماكن تقديم الدعم المذكورة بالبرنامج.

أن لا يكون لدى الراغبين في التسجيل للحصول على الدعم الريفي عمل، سواء في المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العامة.

أن يتم التسجيل عبر الإنترنت من خلال منصة ريف و الموافقة على جميع التعليمات الفنية والشروط الطبية.

كيفية الحصول على دعم ريف لربات البيوت

1.الدخول إلى منصة ريف عبر الإنترنت واختيار انشاء حساب جديد.

2.يتم تسجيل البيانات الشخصية التالية، الاسم و رقم الهوية الوطنية وكلمة السر وإعادة إدخال كلمة السر و تاريخ الولادة ورقم الهاتف و إعادة إدخال رمز التحقق.

3.الضغط على كلمة تسجيل بعد كتابة البيانات السابقة بطريقة صحيحة.

4.سوف تتلقى رسالة نصية عبر الهاتف الجوال بداخلها رمز التحقق قم بإدخال الرمز المرسل في الحقل المقدم.

5.إنهاء تسجيل الخطوات السابقة بحصولك على حساب المستخدم على منصة دعم ريف.

6.بعد انشاء حساب خاص بك يمكنك بعد ذلك الدخول عبر النظام الأساسي للمنصة، من خلال الانتقال للموقع الرسمي لمنصة ريف ثم الضغط على تسجيل الدخول، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على كلمة تسجيل.