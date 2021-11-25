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عمر شويل - جدة نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية نظام نور 1443 وكيفية استخراج شهادات الطلاب بدون الرقم السري. حيث زاد البحث مؤخرًا عن البحث عن نتائج الطلاب 1443 بالتزامن مع اقتراب إعلان وتفعيل رابط نظام نور .

نظام نور التعليمي

يعتبر نظام نور أحد الأنظمة الإلكترونية التعليمية الهامة. يهدف بتوصيل كل المؤسسات التعليمية بعضها ببعض، من خلال قاعدة قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بكل مراحل التعليم. حيث يتميز النظام بالمرونة وسهولة الاستخدام. فيوفر قاعدة بيانات للطلاب في سائر أنحاء المملكة. وإمكانية تواصل الطلاب مع أولياء الأمور والمعلمين ومديرين المدرسة، يتيح لأولياء الأمور التسجيل لأبناءهم في المرحلة الابتدائية.ويمكن من معرفة مستويات الطلاب.

نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية نظام نور 1443

بينت وزارة التعليم أنها سوف تنشر الاختبارات النهائية للترم الأول 1443 إلكترونيًا. لكل المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وبينت إمكانية اطلاع الطلاب إلى نتائج الاختبارات والحصول على الشهادة النهائية برقم الهوية فقط من خلال رابط نظام نور التعليمي، عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المرئي. والدخول لصفحة الطالب ومن خلالها يستطيع الحصول على شهادة الطالب.

كيفية استخراج شهادات الطلاب بدون الرقم السري 1443

مكنت الوزارة كل من أولياء الأمور والطلاب من الإطلاع على نتائج الاختبارات النهائية للترم الأول 1443 باستخدام برقم الهوية من تسجيل الدخول لنظام نور الإلكتروني بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول لموقع نور التعليمي.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية في مربع اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم إدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول.

ثم النقر على الاستعلام عن النتائج واختر المرحلة الدراسية المناسبة الترم الأول 1443.

النقر على صفحة إشعارات للحصول على شهادة الطالب يصلك إشعار بالدرجات.

ثم النقر على طباعة نتائج اختبار الترم الأول 1443.

كيفية استخراج شهادات الطلاب عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد