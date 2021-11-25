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عمر شويل - جدة طريقة الإستعلام عن نتائج نظام نور الفصل الدراسي الأول 1443 الذي تم الإعلان عنه منذ قليل، حيث اكدت بعض المصادر الخاصة بالتعليم فى المملكة العربية السعودية على ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول لنظام نور منذ دقائق قليلة، ونجد اهتمام كبير فى المجتمع السعودى بانباء واخبار ظهور النتيجة، حيث انه بمجرد الأنتهاء من الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الأول نجد انتظار جميع اولياء الامور وكذلك الطلبة لظهور النتيجة لجميع المراحل سواء كانت ابتدائية او اعدادية او ثانوية.

طريقة الإستعلام عن نتائج نظام نور الفصل الدراسي الأول 1443

يحتاج ولى الأمر الى متابعة منصات الخدمات التعليمية التى تطرحها الوزارة باستمرار، لمتابعة ظهور النتائج وايضا الخدمات الاخرى كتسجيل طفل جديد فى رياض أطفال أو مرحلة ابتدائية، كما يحتاج متابعة الأنباء التى تصدر عن الوزراة بشكل مستمر.

اختتمت وزارة التعليم عملية تصحيح اختبارات الفصل الدراسي الأول منذ أيام قليلة وتم رفع النتيجة على رابط نتائج منصة نظام نور منذ قليل.

رابط موقع نظام نور برقم الهوية 1443

لكى يتمكن أولياء الأمور من معرفة النتيجة الخاصة بالطلاب لديهم، يجب اتباع الخطوات الاتية:

الدخول على الموقع الألكترونى لشبكة noor من خلال الرابط التالى موقع نور. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم المرور. ملحوظة ( فى حالة عدم التسحيل مسبقا على الموقع يجب أولا تسجيل دخول جديد. الدخول على قائمة الخدمات الألكترونية. يتم الضغط على رمز النتائج. يتم اختيار نتائج الطلاب. تحديد السنة الدراسية. تحديد الفصل الداراسى. ادخال رقم الهوية للطالب المحدد. الضغط على عرض النتيجة. تظهر صفحة اخرى بها النتيجة المطلوبة. يتم الضغط على زر الطباعة ( فى حالة الحاجة الى طباعة صورة من النتيجة).

تم الوصول الى نهاية طريق الدخول للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول وذلك من خلال منصة نور، ومن المقرر انه خلال ساعات سوف تظهر النتيجة لمجميع المراحل من خلال الرقم الهوية للطالب، وقد احتل عنوان نتيجة الفصل الدراسى الأول لنظام النور الصدارة فى محرك البحث بجوجل خلال الساعات الماضية، كذلك منصات التواصل الأجتماعى انتشر فيها الانباء عن ظهور النتيجة وحالة اولياء الأمور فى انتظار النتيجة بشكل قلق بهدف الأطمئنان على نتائج ابنائهم.