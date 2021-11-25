كيف تحصل على 500000 ريال سعودي قرض شخصي من مؤسسة التقاعد

يعد قرض شخصي من مؤسسة التقاعد من أفضل أنواع القروض التي يمكن الحصول عليها بكل سهولة، حيث تتميز بالاستقلال الإداري، وذلك بالرغم من أنها تابعة إلى وزارة الخدمة المدنية، والمقرر الرئيسي لها في مدينة الرياض، وتقدم عدد كبير من الخدمات المميزة لجميع المواطنين، حيث تقدم أنواع التمويل المختلفة للموظفين، وذلك بدون ضمان او تحويل راتب، كما يمكن الحصول على القرض الشخصي أيضا للمقيمين بالمملكة.

مزايا القرض الشخصي من مؤسسة التقاعد

تقدم مؤسسة التقاعد القرص الشخصي، وتوفير العديد من المميزات للعملاء، وتتمثل في النقاط التالية:-

توفر المؤسسة مسكن مناسب لجميع المتقاعدين.

تتميز بسهولة وسرعة الإجراءات، مما يساعد على زيادة عدد المستفيدين من البرنامج.

يمكن تسجيل العملاء العقار باسمهم، كما يتمكنوا من تنفيذ آلية الرهن العقاري.

تتميز أيضا بهامش ربح مميز.

يتم دفع الأقساط على مبالغ ثابتة.

يمكن السداد على عام كامل، ويسمح بإمداد الفترة إلى خمس سنوات.

يتوافق التمويل مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

منح العملاء موافقة فورية على منح القرض.

يمكن الحصول على قرض المرة الثانية بعد سداد 20% من قيمة القرض الأول.

في حالة الوفاة لا قدر الله تقوم المؤسسة باعفاء الورثة من إكمال أقساط.

شروط الحصول قرض شخصي من مؤسسة التقاعد

للحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد يجب توافر بعض الشروط اللازمة، والتي تتلخص في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم عاملا في إحدى القطاعات العام، أو يكون متقاعد بعد فترة عمل لا تقل عن عامين.

أن لا يقل عمر المقترض عن 25 عام، كما يجب أن لا يزيد عن 65 عام عند دفع القسط الأخير.

أن لا يقل الراتب الشهري عن 5 آلاف ريال.

عدم الخضوع لأي التزام مالي، لضمان سداد قيمة القرض في الموعد المحدد.

تقديم الأوراق التي من خلالها يتم إثبات القدرة على سداد القرض.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتمويل مؤسسة التقاعد

في النقاط التالية نوضح لكم الأوراق التي يجب تقديمها من أجل الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد: