استعلام المخالفات المرورية للزائرين عبر منصة ابشر الكترونيا وكيفيه الوصول للخدمه

استعلام المخالفات المرورية للزائرين عبر ابشر من اهم الخدمات التي ثار التساؤل عنها في الآونة الأخيرة من ضمن ألتغريده الأسبوعية للمنصة. كما أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما أطلقت المملكة عده خدمات حديثه لجميع المواطنين السعوديين والتي يمكن الحصول عليهم عبر منصة ابشر. والتي من اهم هذه الخدمات الكفالة الإلكترونية للمرور من ابشر ومعرفه اهم شروطها وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا. كما تم الإعلان أيضا عن إذن إصلاح المركبة عبر ابشر الكترونيا ومعرفه شروط الخدمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم مدخلاتها التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها عبر هذه المقالة الأتية.

استعلام المخالفات المرورية للزائرين

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي تمكن جميع الزائرين الخليجيين والوافدين إلي المملكة من الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليهم أثناء تواجدهم بالمملكة. كما أعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم الزائرين الخليجيين والوافدين الذين يمتلكون حسابات شخصيه بالمنصة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

شروط الاستعلام عن المخالفات

كما تم الإعلان عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي تتم خدمه الاستعلام بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يجب أن تكون المخالفة تم تسجيلها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

توافر كلا من رقم الحدود أو جواز يفر أو هويه وطنيه أو هويه مقيم سعودي أو رقم أقامة أو بطاقه سكانية لسكان مملكه البحرين.

خطوات الاستعلام عن المخالفات

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه استعلام المخالفات المرورية للزائرين الكترونيا عبر المنصة. والتي سوف نقوم بشرحها لكم ويجب عليكم اتباع الخطوات الأتية لنجاح الخدمة معكم: