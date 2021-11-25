رابط وظائف قوات الأمن الخاصة للتقديم على وظيفة جندي للرجال الشروط وموعد التسجيل على الوظيفة

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على رتبة جندي، والتقديم على رابط وظائف قوات الأمن الخاصة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأصحاب شهادات الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر، وحددت بعض الضوابط والشروط العامة التي يجب أن تتوافر في الشباب الراغب في التسجيل، وأعلنت رابط التسجيل الإلكتروني أبشر توظيف، وفيما يلي طريقة التسجيل والتفاصيل.

رابط وظائف قوات الأمن الخاصة

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف. الدخول على الوظائف المتاحة الآن. الضغط على الوظيفة التي تناسب المؤهل الدراسي للمتقدم وخبراته العلمية. تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية للتقديم ويجب أن تكون دقيقة وسليمة. الضغط على أراسل الطلب وبعد ذالك طباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.

موعد التسجيل في الوظائف

كما جاء في إعلان الوظائف فأن التسجيل سوف يكون متاح بداية من، يوم السبت القادم 2021/11/27 ميلادي الموافق 1443/04/22 هجري من العاشرة صباحاً، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 2021/12/02 الموافق 1443/04/27 هجري، عبر رابط أبشر توظيف.

شروط التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة

يكون سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ولد مع والدية خارج المملكة أثناء تأدية خدمة للوطن. أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة المتقدم لها. لا يقل السن عند التقديم عن 18 عام ولا يزيد عن 30 عام. في حالة أن الشاب المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية. لا يكون قد تم تعينه في أي جهة حكومية قبل ذالك وتم فصله منها لأي سبب. يشترط أن يكون المتقدم للوظائف لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن عمله. يجب أن لا يكون قد حكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يتمتع بحسن السمعة. أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات الخاصة بالوظيفة المتقدم لها.

مسميات الوظائف المطلوبة

“جندي أمن، فني موسيقي، لحام، سباك، حداد، نجار، دهان، سمكري سيارات، دهان سيارات، بناء، حلاق، خياط، عامل نظافة وسائل بوليسية kg”.

مهام قوات الأمن الخاصة

حماية الشخصيات الكبيرة والهامة في المملكة. أقتحام الأماكن الخطرة التي يمكن أن ينتج عنها خطورة والتي يكون متحصن بها الخارجين عن القانون. مكافحة الإرهاب في جميع المحافظات السعودية. تفكيك العبوات الناسفة والمتفجرات والحفاظ على الأمن العام في البلاد. حماية السفارات الأجنبية في المملكة والسفراء وكبار الضيوف الزائرين للبلاد.

رابط وظائف قوات الأمن الخاصة 1443

يمكن لجميع الشباب المنطبق عليهم شروط التسجيل الدخول على رابط أبشر توظيف، وتسجيل بياناته بدقة في الحقول المخصصة لها، ويجب أن تكون البيانات مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن حتى لا يتم أستبعاد الطلب، ومن ثم متابعة الموقع لمعرفة النتائج بعد عملية التقديم.