نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتائج نظام نور 1334 الفصل الدراسي الأول وموعد العودة إلي الدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وإنجاز الاختبارات في مختلف المراحل التعليمية بدايةً من الابتدائية الصفوف الأولي والمتوسطة وغيرهم بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويستعلم الكثير من الآباء والطلاب بشكل يومي منذ نهاية الاختبارات عن موعد إعلان نتائج الطلاب، وقد تم إنتهاء الاختبارات اليوم فقد قامت الوزارة مسبقاً بالتصريح أن موعد النتائج سيتم ظهورها فور إنتهاء الاختبارات حيث يتم رفع درجات الطلاب على نظام نور الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية.

نظام نور التعليمي بالمملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم بالسعودية:

يعتبر نظام نور من أهم البرامج التعليمية الإلكترونية في السعودية وتختص كافة أمور الوزارة وتعتمد عليها وزارة التربية والتعليم إعتماد كلي أثناء العام الدراسي، ويعتبر متاح استخدامه لأولياء الأمور والطلاب عبر الهاتف المحمول، ويختص بعرض المعدل التحصيلي للطالب بشكل شهري وكذلك نتائج الاختبارات منتصف العام ونهاية العام الدراسي.

وحالياً يزداد التساؤل عن كيفية إجراء الخطوات للحصول على نتائج الطلاب منذ نهاية الاختبارات ونقدم لكم اليوم طريقة الحصول على النتائج لجميع المراحل التعليمية المختلفة من خلال هذا المقال.

خطوات الحصول على نتائج الطلاب نظام نور:

يتم تسجيل الدخول أولاً على نظام نور.

كتابة أسم الطالب في أيقونة المربع الأول ثم إدخال الرقم السري في المربع التالي.

إدخال الرمز التحقق.

في حين الدخول سيتم إظهار عدة اختيارات قم باختيار استعلام عن النتائج، وسيتم إظهار نتيجة الطالب ويتيح نظام نور طباعة النتائج.

الحصول على النتيجة عبر النفاذ الوطني الموحد:

في حالة عدم توافر الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الهوية على منصة نظام نور يمكنك اللجوء إلي النفاذ الوطني الموحد البديل الالكتروني لمنصة نور التي تتيح الحصول على النتيجة من خلال منصة ابشر.

موعد بداية إجازة منتصف العام بالمملكة:

تبدأ أولي أيام إجازة منتصف العام اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر وتستمر أيام الإجازة التي تفصلنا عن الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 5 من الشهر القادم شهر ديسمبر مدة عشر أيام، ويأتي يوم العودة الأحد الموافق 6 ديسمبر، وحالياً يمكن لجميع الطلاب التوجه إلي الاستعلام عن النتائج برقم الهوية فقط.