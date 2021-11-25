أهم متطلبات تحديث العنوان الوطني وخطوات التحديث 1443ه‍

متطلبات تحديث العنوان الوطني، يساعد العنوان الوطني في إنجاز الكثير من الخدمات بالسعودية ويستخدم في العديد من الجهات، مثل خدمات البريد وكذلك خدمات توصيل الطلبات من أي جهة مختلفة حيث يتم التوصيل حسب العنوان الوطني المسجل والرسمي للمواطن، ولهذا من الضروري توضيح العنوان الوطني بصورة صحيحة وتحديثه إذا ما تم تغييره لسهولة الوصول إلى المواطن والخطوات الآتية التي سنذكرها لكم توضح طريقة تحديث العنوان الوطني بالسعودية وكذلك مع توضيح متطلبات تحديث العنوان الوطني لسهولة القيام بتلك العملية.

تحديث العنوان الوطني بالسعودية

هناك أهمية كبيرة للمواطن عند القيام بتحديث العنوان الوطني هي سهولة إجراء عمليات البحث والشراء التي يتم عقدها على المواقع الإلكترونية التي تتطلب العنوان الوطني من أجل الوصول للعميل أو المواطن، ويجب على المسجلين في العنوان الوطني التأكد من إجراء تحديث للبيانات الخاصة بهم وخاصةً العنوان الوطني من خلال منصة البريد السعودي، والذي قام بإنشاء خدمة العنوان الوطني كجزء من التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال الخطوات التالية يمكن للمسجلين تحديث العنوان الوطني الخاص بهم:

يرجى الولوج إلى الرابط التالي الخاص بموقع العنوان الوطني الإلكتروني.

تتم عملية التسجيل عن طريق ادخال بيانات الفرد الأساسية كالاسم ورقم الإقامة أو رقم الهوية للمواطنين.

النقر على تسجيل الدخول بعد كتابة كلمة السر ونقل رمز التحقق الإلكتروني.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى الإدارة الخاصة بالعنوان الوطني للأفراد القائمين بالتسجيل.

ومن ثم الضغط على خاصية تحديث البيانات وكتابة جميع البيانات التي تم تحديثها.

بعد ذلك يتم النقر على حفظ وتحديث كخطوة نهائية.

متطلبات تحديث العنوان الوطني

يمكن للمواطنين القائمين بعملية التسجيل التقديم على التحديث الخاص بالعنوان الوطني الذي يقوم البريد السعودي بتقديمه لخدمة الأفراد الحصول على العنوان عن طريق توافر عدد من المتطلبات التي تشمل: