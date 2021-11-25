شروط وخطوات التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة السعودية 1443

التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة السعودية 1443 حيث يعد ذلك وأحد من ضمن أكثر الأشياء التى تهم العديد من الأشخاص فى المملكة العربية السعودية الذين يقومون بالبحث عن عمل فى الفترة الحالية والعمل فى قطاع الأمن بالمملكة وذلك لأن هذه الوظائف تعد من ضمن الوظائف الهامة فى المملكة.

وظائف قوات الأمن الخاصة السعودية 1443

قوات الأمن الخاصة هي واحدة من ضمن قوات الأمن التابعة لقوات أمن الدولة فى المملكة العربية السعودية وتقوم هذه القوات بتأمين العديد من المنشأت الهامة فى المملكة، حيث تعمل تلك القوات على فرض الخطط الأمنية المناسبة لتأمين تلك المنشأت، وقد إعلنت تلك القوات عن توافر العديد من الوظائف بها للمواطنين السعوديين.

شروط قوات الأمن الخاصة

وضعت قوات الأمن الخاصة عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر من أجل التقديم فى تلك الوظائف وتتلخص هذه الشروط فى النحو التالي:-

يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة العربية السعودية.

ينبغي إن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عمرة عن ثلاثون عاماً عند تاريخ التقدم.

إن يكون حسن السير والسمعة.

لا يكون سبق له الحكم فى القضايا الجنائية أو القضايا التى تخص الشرف والأمانة.

إن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

يجب إن لا يكون قد تم فصلة من الكليات أو المعاهد العسكرية.

إن يكون طول المتقدم متناسق مع وزنة.

طريقة التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة السعودية 1443

يتم التقديم على تلك الوظائف إلكترونياً عن طريق الإنترنت حيث يكون التقديم عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى النحو التالي:-