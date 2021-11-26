وظائف قوات الأمن الخاصة 1443 الشروط وطريقة التقديم إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة شروط القبول وخطوات التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة 1443 من أهم المواضيع التي تتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية خاصةً بعدما أعلنت قوات الأمن الخاصة بالسعودية عن حاجتها لموظفين جدد لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بها، على أن يكون المتقدمين للعمل في إدارات الهيئة من حملة الشهادات المتوسطة أو شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى العديد من الشروط الهامة الأخرى اللازم توافرها في المتقدمين لوظائف قوات الأمن الخاصة السعودية 1443 والتي سنتعرف عليها فيما يلي.

ما هي وظائف قوات الأمن الخاصة 1443

قامت قوات الأمن الخاصة بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في عدد من الوظائف الأمنية والمهنية الشاغرة للرجال للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن السعودية، حيث تتمثل الوظائف الأمنية المتاحة في التعيين برتبة (جندي)، أما بالنسبة للوظائف المهنية فقد جاءت كالآتي:(لحام – سباك – نجار – حداد – دهان – خياط – دهان سيارات – حلاق – عامل نظافة – عامل بناء).

كما حددت فترة استقبال طلبات القبول والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 22 / 04 / 1443 هـ الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الخميس الموافق 27 / 04 / 1443 هـ الساعة العاشرة صباحًا.

شروط القبول في قوات الأمن الخاصة السعودية

وظائف قوات الأمن الخاصة 1443 تستلزم توافر عدد من الشروط والضوابط في المواطنين المتقدمين، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وألا يزيد عن 30 سنة.

يجب أن يكون المتقدم من المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية.

في حالة إذا كان المتقدم متزوجاً فيجب ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

ضرورة حصول المواطن على حساب ساري في منصة أبشر.

ألا يكون المتقدم من العاملين في أي جهة حكومية سابقاً.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.

أن يكون المتقدم من حملة الشهادات المتوسطة كالدبلوم أو شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب على المتقدم ألا يكون من المطرودين من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وغير مصاب بأي من الأمراض النفسية كالصرع أو غيره من الأمراض.

لابد وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية بنجاح.

طريقة التقديم على وظائف قوات الامن الخاصة 1443

تنحصر خطوات التقديم على الوظائف الشاغرة بقوات الأمن الخاصة السعودية في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة رابط منصة أبشر الإلكترونية للوظائف الشاغرة.

بعد ذلك قم بالتسجيل في المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بفتح قائمة الخدمات الإلكترونية ومن ثم قم باختيار أيقونة “ الوظائف المتاحة “.

“. بعد ذلك قم بتحديد الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها، ثم قم بإكمال كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (الاسم – رقم الهوية – رقم الهاتف – المؤهل الدراسي – تاريخ الميلاد) وغيرها من البيانات.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة قم بمراجعتها مرة أخرى ومن ثم قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً قم بالضغط على زر “التسجيل“.

سلم رواتب قوات الأمن الخاصة السعودية

الجدير بالذكر أن رواتب قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية تختلف باختلاف عدد سنوات الخدمة ومنطقة الخدمة وكذلك المؤهلات الدراسية والدورات التدريبية التي حصل عليها الموظف، وفيما يلي جدول لتوضيح رواتب العاملين بقطاع الأمن الخاص بدءا من الجندي وصولاً إلى رئيس الرقباء:

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط وطريقة التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة 1443 بالمملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على سلم رواتب العاملين في إدارات ووحدات قوات الأمن السعودية.