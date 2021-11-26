نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة وشروط التقديم وتاريخ بدء التقديم على الوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة وشروط التقديم وتاريخ بدء التقديم على الوظائف، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حاجاتها لوظائف بقوات الأمن الخاصة وأعلنت عن فتح باب التقديم لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل الوصول للاكتفاء من الفراغات المتواجدة بقوات الأمن وتوفير فرص العمل للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتم الإعلان عن فتح باب التقديم منذ عدد من الساعات وسيتم قبول الطلبات الخاصة بالتوظيف إلكترونيا ومراجعتها وفقا للشروط المطروحة والتي سنذكرها وتنقيح المقدمين على الوظائف واختيار الأنسب منهم وفقا لمعايير قوات الأمن والحماية بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلنت عن حاجتها للمجندين برتبة عسكري من حاملي شهادة الثانوية والإعدادية وغيرها من الوظائف المتاحة والتي سنذكرها تفصيليا في هذا المقال كي يتم التوضيح للقارئ ومعرفة القارئ كيفية التقديم وكل التفاصيل وكيفية ضمان فرصة العمل بقوات الأمن والحماية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

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وظائف قوات الأمن والحماية الخاصة بالمملكة العربية السعودية

وظائف قوات الأمن والحماية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، أعلنت القوات الخاصة بالأمن والحماية عن حاجتها للعديد من الوظائف وذلك منذ عدد قليل من الساعات، وأكدت القوات عبر صفحاتها الرسمية عن حاجتها للعديد من الوظائف وقد حددت الوظائف والشروط وجاءت الوظائف المتاحة كالآتي:

أولى الوظائف وعلى رأس القائمة جندي أمن.

جاء ثانيا في اللائحة فني موسيقى.

جاء ثالثا سباك.

عامل لحام.

عامل بالنجارة.

عامل بالدهان.

عامل سمكري سيارات.

عامل بدهان السيارات.

عامل بالبناء.

عامل بالحلاقة.

عامل بالخياطة.

عامل بوظائف النظافة للوسائل البوليسية. طريقة شحن زين المختلفة للخطوط مسبقة الدفع وطرق تحويل الرصيد من زين شروط التقديم على الوظائف المتاحة

شروط التقديم على الوظائف الخاصة بقوات الأمن والحماية، قامت قوات الأمن والحماية بتحديد بعض الشروط من أجل ضمان القبول والموافقة على طلب التقديم من أجل تلك الوظائف وقد حددتها قوات الأمن بما يتناسب معها وجاءت الشروط الخاصة بالتقديم على الوظائف كالآتي:

أن يكون المقدم على الوظيفة سعودي الجنسية ومقيم بها إقامة دائمة.

إذا كان المقدم على الوظيفة متزوجا فيجب أن تكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية ومقيمة بها.

يجب أن يكون عمر المتقدم على الوظيفة بين الثمانية عشر عاما والثلاثين عاما 18-30.

يجب أن يكون المتقدم على الوظيفة معروفا بحسن السيرة والسلوك وذلك في مكان معيشته أو عمله القديم.

يجب أن يكونه سجله الجنائي نظيفا وغير مدان في أي قضية.

أن يكون المتقدم على الوظيفة غير مفصول من معهد أو كلية لها علاقة بالعمل العسكري.

يجب أيضا في حالة الزواج أن يقوم بالزواج من زوجة سعودية ومقيمة بالمملكة العربية السعودية.

الصحة النفسية والجسدية مستقرة وجيدة بما يكفي للعمل العسكري.

أن يكون حاملا للشهادة الثانوية أو الإعدادية. شروط الضمان الاجتماعي الجديد ونظام الضمان الاجتماعي الجديد واستحقاق الضمان الاجتماعي. كيفية التقديم على الوظائف

للباحثين عن الوظائف أعلنت قوات الأمن الخاصة عن حاجتها لعدد من الموظفين للوظائف الشاغرة الحالية بالقوات، وقد أشارت القوات عن وجوب توافر بعض الشروط وقد ذكرنا الشروط سابقا وأعلنت أيضا عن حاجتها لوظائف تحت مسمى جندي بشكل كبير وأعلنت أن القبول لهذه الوظائف يأتي بعد عملية تنقيح واختيار مناسب للمقدمين على هذه الوظائف وللدخول قم باتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على منصة أبشر من هنا.

قم بالتسجيل بحسابك الشخصي أو قم بإنشاء حساب جديد عن طريق بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

اختر من الخدمات الإلكترونية الوظائف الشاغرة.

قم بالدخول والتقديم على الوظيفة التي ترغب بها مع ملء الفراغات التي أمامك بالبيانات المطلوبة من أجل التقديم.

قم بإرفاق الأوراق المطلوبة إلكترونيا.

قم بالضغط على تقديم. بدء التقديم على وظائف القوات الخاصة

تم تحديد تاريخ بدء التقديم على وظائف القوات الخاصة للوظائف المتاحة تحت مسمى جندي والقبول الخاص بالطلبات بداية من يوم 22/4/1443 وهو اليوم الموافق السبت غدا كبدء لقبول الطلبات الخاصة بالوظائف من المتقدمين وتاريخ الانتهاء من طلبات التقديم هو يوم 27/4/1443بالمملكة العربية السعودية ونسأل لكم كل التوفيق في التقديم.