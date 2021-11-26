300 ألف بدون كفيل ولا ضمانات وبالتقسيط علي أطول مدة سداد للسعودى والمقيم

300 ألف بدون كفيل ولا ضمانات وبالتقسيط علي أطول مدة سداد ، تمويل شخصي ميسر بأقساط شهرية مجدولة ، أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الحصول على مبالغ تمويلية كبيرة ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة ومتنوعة في السداد ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له .

300 ألف بدون كفيل ولا ضمانات وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي ، أحد منتجات التمويل الشخصي التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة بالمملكة ، كما توفر شركة اليسر هذا المنتج بصيغة التورق التي تكون متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، ويمكن للمواطن المتقاعد أيضاً الاستفادة من تمويل شركة اليسر بأقل راتب تقاعدى وبأسهل الشروط ، وتوفر الشركة التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو أي ضمانات. تقدم شركة اليسر هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. يتميز هذا التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة للعملاء العديد من خيارات السداد والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي أطول مدة سداد تصل حتي 5 سنوات. موافقة فورية وسريعة من شركة اليسر للإجارة والتمويل علي طلب التمويل الشخصي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

كيفية التقديم على طلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل

يمكن للعملاء الاستفادة من مبالغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر لقطاع الأفراد بدون كفيل ، من خلال التقديم عن طريق الموقع الالكتروني للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل للمواطن السعودي والمواطن المقيم من شركة اليسر للإجارة والتمويل ، عن طريق زيارة فرع الشركة المتواجد داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر