تفاصيل برامج الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الشروط وطريقة التقديم على موقع الضمان الاجتماعي المطور

تفاصيل برامج الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والذي تم الإعلان عن تطبيقه من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الأيام الأخيرة، هو أحد أهم البرامج التنموية الذي جاء بمرسوم ملكي يتضمن الكثير من الأهداف أهمها تحسين مستوى المعيشة للكثير من مستحقي الضمان الاجتماعي في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وذلك لتوفير كافة احتياجاتهم ،ما هو الحد الأدنى للمعاشات في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 للعائل ولكل فرد في الأسرة وسوف نستعرض من هذه خلال هذه السطور أهم التفاصيل الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد وكذلك التعرف على أهم الشروط والضوابط اللازمة، بالإضافة إلى التعرف على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

تفاصيل برامج الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يعد نظام الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية هو أحدٍ الأنظمة الهامة التي تهدف إلى التنمية والتطوير وتقديم يد المساعدة لمستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية، ويتمثل في دعم مالي يتم تقديمه بشكل شهري للأسر المستحقة تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط، وقد تم تطوير الآلية المتبعة في نظام الضمان الاجتماعي ليتضمن استهداف كافة المحتاجين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية والفئات محدودة الدخل، والذي بدأ تطبيقه بداية من يوم السبت الموافق 20 من شهر نوفمبر.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

يتم تحديد مجموعة من الشروط الخاصة باستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد والتي جاءت على النحو التالي.

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الدخل الخاص بالمستحق سواء فرد أو أسرة عن الحد الادنى الخاص بالمعاش الذي يتم تحديده الضمان الاجتماعي.

يشترط ان يكون مستوفي كافة الشروط الخاصة بالتعليم والصحة والتأهيل.

طريقة التقديم على موقع الضمان الاجتماعي المطور (الضمان الاجتماعي الجديد) 1443

كيفية التقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بأطلاق منصة حديثة خاصة بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والتي جاءت تتلاءم مع التحديثات التي تم اجراءها في النظام، على ان يتم التوجه إلى المنصة الجديدة مباشرة من خلال ، رابط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd كما أكدت الوزارة أن المنصة القديمة ما زالت تعمل بشكل طبيعي وذلك حتى منتصف العام الجديد 2022، حينها سوف تكون المنصة الجديدة هي الفعالة فقط.