الاستعلام عن صلاحية خط موبايلي لجميع العملاء مجانًا ؛ حيث إن استخدام الهاتف الجوال سواء لإجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا من حياة جميع المواطنين والشعوب ، وقد تزامن ذلك مع ظهور عدد كبير من الخِدْمَات المتعلقة بخطوط الهواتف وشرائح البيانات للحصول على كل المعلومات المتعلقة بها، وسوف يتم الآن عبر موقع ثقفني توضيح خدمة مهمة للكثير من المستخدمين وهي كيفية إجراء استعلام عن صَلاحِيَة شريحة الخط التابع إلى شبكة موبايلي.

معلومات عن شركة موبايلي

هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال دعم خِدْمَات الاتصالات والإنترنت داخل المملكة العربية السُّعُودية ، ولقد صدر المرسوم الملكي بتأسيس هذه الشركة في عام 2004م، وحصلت الشركة على رخصة تشغيل خِدْمَات الهاتف المحمول بالدولة وهي واحدة من الشركات المساهمة ، إذ يمتلك المستثمرون السعوديين منها نحو 74 % والنسبة البقية تملكها شركة اتصالات تابعة إلى دولة الإمارات.

وتمتلك شركة موبايلي أكثر من 58 مركز بيانا تابع لها في مختلف أرجاء المملكة وتحرص على تقديم الخِدْمَات التقنية المتقدمة إلى المواطنين خصوصًا دعم الجيل الرابع والخامس من شبكات البيانات والاتصالات والمزيد من الخِدْمَات الهاتفية وخدمات الاتصالات الإنترنت الأكثر تطورًا وهي توفر أكواد خاصة بالعديد من الخِدْمَات مثل خدمة معرفة رصيد موبايلي السعودية وغيرها بالتفصيل.

الاستعلام عن صلاحية خط موبايلي وشريحة البيانات

يُمكن لأي مستخدم من عملاء شركة موبايلي للاتصالات إجراء الاستعلام عن صلاحية خط شركة موبايلي وما تبقى من إنترنت على شريحة البيانات أيضًا من خلال استخدام مجموعة من الأكواد المختصرة التي توفرها الشركة المتمثلة فيما يلي: