نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية خط موبايلي وشريحة البيانات في المقال التالي
الاستعلام عن صلاحية خط موبايلي لجميع العملاء مجانًا ؛ حيث إن استخدام الهاتف الجوال سواء لإجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا من حياة جميع المواطنين والشعوب ، وقد تزامن ذلك مع ظهور عدد كبير من الخِدْمَات المتعلقة بخطوط الهواتف وشرائح البيانات للحصول على كل المعلومات المتعلقة بها، وسوف يتم الآن عبر موقع ثقفني توضيح خدمة مهمة للكثير من المستخدمين وهي كيفية إجراء استعلام عن صَلاحِيَة شريحة الخط التابع إلى شبكة موبايلي.
معلومات عن شركة موبايلي
هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال دعم خِدْمَات الاتصالات والإنترنت داخل المملكة العربية السُّعُودية ، ولقد صدر المرسوم الملكي بتأسيس هذه الشركة في عام 2004م، وحصلت الشركة على رخصة تشغيل خِدْمَات الهاتف المحمول بالدولة وهي واحدة من الشركات المساهمة ، إذ يمتلك المستثمرون السعوديين منها نحو 74 % والنسبة البقية تملكها شركة اتصالات تابعة إلى دولة الإمارات.
وتمتلك شركة موبايلي أكثر من 58 مركز بيانا تابع لها في مختلف أرجاء المملكة وتحرص على تقديم الخِدْمَات التقنية المتقدمة إلى المواطنين خصوصًا دعم الجيل الرابع والخامس من شبكات البيانات والاتصالات والمزيد من الخِدْمَات الهاتفية وخدمات الاتصالات الإنترنت الأكثر تطورًا وهي توفر أكواد خاصة بالعديد من الخِدْمَات مثل خدمة معرفة رصيد موبايلي السعودية وغيرها بالتفصيل.
الاستعلام عن صلاحية خط موبايلي وشريحة البيانات
يُمكن لأي مستخدم من عملاء شركة موبايلي للاتصالات إجراء الاستعلام عن صلاحية خط شركة موبايلي وما تبقى من إنترنت على شريحة البيانات أيضًا من خلال استخدام مجموعة من الأكواد المختصرة التي توفرها الشركة المتمثلة فيما يلي:
- كود الاستعلام عن صلاحية شريحة بيانات موبايلي وكل المعلومات الخاصة بها، هو: [#1411*] ، حيث يتم إدخال هذا الكود عبر مكون الأرقام على الجوال ، والنقر على اتصال، وسوف يتم هنا تفعيل الطلب وسوف تصل على الهاتف الجوال رسالة قصيرة SMS تتضمن كافة معلومات شريحة خط موبايلي بالتفصيل.
- كود الاستعلام عن ما تبقي من بيانات إنترنت على شريحة موبايلي، هو: [#2*1411*] ، ثم النقر على زر اتصال ، وسوف يصل خلال لحظات أيضَا رسالة قصيرة على خط الهاتف يتم من خلالها الاطّلاع على ما تبقي من بيانات الإنترنت على خط شريحة موبايلي بالتفصيل
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