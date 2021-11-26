بدون تحويل الراتب تمويلك بسيولة فورية ، أحد العروض التمويلية الميسرة والمتميزة التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، تلبي جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية والشرائية ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وإجراءات سريعة في الحصول على السيولة النقدية التي يبحث عنها العملاء ، بالإضافة إلى الاستفادة من خيارات للسداد متعددة ومتنوعة ، تمكن العميل في تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري له.

بدون تحويل الراتب تمويلك بسيولة فورية بأقل راتب وأقل هامش ربح

تمويل فورى بدون تحويل الراتب وبدون أي ضمانات ، عرض تمويل شخصي تم تصميمه من منصة سلفة الإلكترونية ، ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، وبهدف خدمة الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين السعوديين ، وذلك من خلال سلفة نقدية فورية وسريعة ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى سرعة إيداع مبلغ السلفة في حساب العميل ، وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها منصة سلفة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة للبيانات الشخصية الخاصة بالعميل ، وتعتبر منصة سلفة أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، والتي تقدم منتجات تمويلية تحت رقابة وإشراف البنك المركزي.

مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية

تمويل فورى نقدى وكاش تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. يتميز تمويل منصة سلفة بهامش ربح تنافسي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة ، من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للمنتج على الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة في المملكة. قرض منصة سلفة الإلكترونية لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا العرض التمويلي بأقل راتب شهري. تقدم منصة سلفة الإلكترونية موافقة فورية وسريعة على طلب التمويل. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، والمعتمد لدى سلفة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ السلفة علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، تتناسب مع راتبه الشهري.

الشروط الأساسية للاستفادة من تمويل منصة سلفة الفورى بدون تحويل الراتب