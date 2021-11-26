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عمر شويل - جدة sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الضمان المطور 1443 والذي تم إطلاقه مساء الاثنين الموافق 20 نوفمبر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي دعت فيه المستفيدين من خدمات الوزارة والمسجلين فيها وأيضا الراغبين في الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي، تسجيلات جديدة، بضرورة الدخول والتسجيل على الرابط المطور الذي اطلقته الوزارة ليقوم بالدور الجديد المنوط به والذي يقوم بتقديم خدمات اشمل وأعم من الرابط القديم، على ان تستمر ألية صرف الرواتب لكل من مستفيدي رواتب الضمان ورواتب التأهيل الشامل في نفس المواعيد المقررة في النظام الاجتماعي القديم.

تحديث الضمان sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الضمان المطور 1443 ألية التعامل مع الحساب الجديد

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحرص على تقديم الدعم للفئات الفقيرة والمحتاجة من المجتمع السعودي، حيث تقوم الوزارة بتخصيص راتب شهري لمستفيدي المنظومة حسب حالة المسجلين الاجتماعية وحالة الدخل، كما يتم احتساب الراتب الخاص بمنظومة التأهيل الشامل وفق ألية خاصة بصرف الدعم لهم، وقامت الوزارة بتحديث تلك المنظومة لتواكب متطلبات المجتمع في العصر الجديد.

تحديث البيانات في الضمان الاجتماعي المطور(ضمان اجتماعي – تأهيل شامل)

دعت وزارة الموارد البشرية المستفيدين من الرواتب الشهرية فيها من فئة الضمان الاجتماعي وكذلك التأهيل الشامل لتحديث بياناتهم المسجلة لدى المنظومة، من خلال الانتقال والتسجيل على رابط الضمان المطور الجديد الذي يتم الانتقال عليه بشكل تدريجي من الرابط القديم وحتى شهر مايو المقبل، كما تقوم بتقديم الدعم الكبير والمشروعات التدريبية والتأهيلية للمستفيدين، كما تقوم باستقبال التسجيلات الجديدة وتتعامل معها وفق آلية جديدة.

التسجيلات الجديدة وكيفية التعامل معها

أعلنت الوزارة استقبال تسجيلات جديدة لمن لم يقوموا بالتسجيل من قبل من المنظومة الاجتماعية ولم يحصلوا على خدماتها، على أن يتم التعامل معهم بطريقة مختلفة، حيث يتم دراسة الأهلية والاستحقاق لهم بشكل منفصل من خلال مراجعة البيانات والحالة المادية والاجتماعية مع قاعدة البيانات العامة في المملكة من المؤسسات المختلفة، ويتم الرد على التسجيلات الجديدة الشهر المقبل ويتم استلام الرواتب في المواعيد المقررة لها ولكن في شهر يناير 2022، ويتم فتح باب التظلمات بعد الإعلان عن الأهلية ويتم الرد عليهم في خلال شهرين.

ألية صرف رواتب الضمان والتأهيل الشامل بالمنظومة الجديدة

يتم الاستمرار في ألية الصرف لرواتب الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل وفق المنظومة القديمة في الضمان، حيث تقرر أن يتم تحديد يوم العاشر وحتى الثالث عشر من كل شهر ميلادي موعد لصرف رواتب الضمان الاجتماعي وتنزيلها في الحسابات البنكية للمستفيدين بينما يكون موعد صرف رواتب التأهيل الشامل في ويم 27 من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد قليلا أو تأخيره حسب تزامنها مع أيام العطلات وحسب التقارير الطبية وتحديث البيانات الخاصة بالتأهيل الشامل.

تحديث الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل في النظام الاجتماعي المطور

يتم التحديث على الرابط الجديد sbis.hrsd.gov.sa لكل من مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، حيث يتم تحديث بيانات الضمان من خلل تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة بينما يتم تحديث بيانات التأهيل الشامل بعد أن يتم عمل تقارير طبية جديدة في مراكز طبية حكومية ومعتمدة والتأكيد على الرواتب التي يحصلوا عليها.

الحد المانع لرواتب الضمان الجديد

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا

الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال 2001 2 1285 ريال 2570 3 1570 ريال 3140 4 1855 ريال 3710 5 2140 ريال 4280 6 2420 ريال 4840 7 2710 ريال 5420 8 3000 ريال 6000 9 3280 ريال 6560 10 3560 ريال 7120 12 3840 ريال 7680 13 4130 ريال 8260 13 4410 ريال 8820 14 4700 ريال 9400 15 5000 ريال 10000

خطوات تسجيل النظام المطور 1443