نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط التقديم على قوات الأمن الخاصة 1443 وشروط التقديم في المقال التالي

أعلنت قوات الأمن الخاصة السعودية عن فتح باب التقديم والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية. لحملة شهادة الكفاءة المتوسطة فما فوق حيث اعلنت قوات الامن عن فتح القبول والتسجيل في عدد من الوظائف الأمنية للرجال. وأعلنت عن شروط التقديم على هذه الوظائف. حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن حاجتها لهذه الوظائف فى الوقت الحالى لملئ الفراغات الوظيفية المتاحة حاليا. وظائف قوات الامن الخاصة السعودية لعام 1443 جندي امن.

عامل نجارة.

سباك.

عامل بالخياطة.

عامل بالدهان.

لحام.

عامل بالحلاقة.

سمكري سيارات.

عامل بالبناء.

فنى موسيقى.

عامل دهان السيارات.

عامل بوظائف النظافة الوسائل البوليسية شروط التقديم على وظائف القوات الخاصة السعودية ان يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية ومقيم أقامه كامله بالمملكة.

في حالة ان كان المتقدم متزوج يجب ان تكون الزوجة حامله للجنسية السعودية.

يجب ان يكون عمر المتقدم على الوظيفة ما بين 18 الى 30 سنة.

أن يكون المتقدم معروف بحسن السير والسلوك والسمعة.

يراعى أن يكون السجل الجنائي للمتقدم الى الوظيفة نظيف وغير مدان في قضايا.

ألا يكون المتقدم قد سبق له العمل في وظيفة حكومية سابقا.

يكون المتقدم الى الوظيفة حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب.

لا يكون متزوج من غير سعودية.

على المتقدم الى الوظيفة ان يكون لائق طبيا وغير مصاب بأمراض الصرع والامراض النفسية.

يجب على المتقدم اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية للحصول على الوظيفة.

التأكد من البيانات والمعلومات المسجلة في طلب الوظيفة التي قدمها المتقدم.

الصحة النفسية والجسدية تكون جيدة ومناسبة للعمل العسكري.

غير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

الالتزام بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم موعد التقديم الى الوظائف في قوات الامن الخاصة السعودية تم تحديد موعد التقديم على الوظائف ابتداء من يوم السبت الموافق 22-4-1443 حتى تاريخ الخميس 27-4-1443. كيفية التقديم في وظائف قوات الامن الخاصة السعودية للدخول على منصة ابشر.

التسجيل بالحساب الشخصي او انشاء حساب جديد بواسطة بطاقة الهوية.

اختيار الوظائف الشاغرة من الخدمات الإلكترونية.

الدخول والتقديم على الوظيفة التي يرغب فيها المتقدم.

ارفاق الاوراق المطلوبة إلكترونيا ثم الضغط على تقديم. الوسوم عمر شويل - جدة هنا رابط التقديم على قوات الأمن الخاصة 1443 وشروط التقديم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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