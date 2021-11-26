نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيلات 60% في اسواق العثيم بالسعودية اليوم على السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في السعودية اليوم، تعتبر أسواق العثيم من أشهر الأسواق المتواجدة في المملكة وتوفر إلى جميع عملائها باقة من أفضل المنتجات التي تتسم بأنها طازجة وشهية، ومن أهم المميزات التي تتمتع بها أسواق العثيم هي توفيرها لمجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تزيد قيمتها عن 50% وإليكم في المقال التالي أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

عروض هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية:

توفر العثيم مجموعة كبيرة من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك ومن بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي” عافية زيت زيتون بكر ممتاز 750 مل بالإضافة إلى نقاء زيت زيتون بكر ممتاز 500مل+250مل، كما يحتوي على كوستادور زيت زيتون بكر ممتاز 500 مل، ويشمل أيضًا على زينة زيت عباد الشمس 2*1.8 لتر.

يحتوي العرض على مازا زيت عباد الشمس 2 * 1.6 لتر، يشمل العرض على قودي خل طبيعي 3*473 مل، بالإضافة إلى الأمير زيت زيتون بكر فاخر 2*500 مل، وهناك كذلك الأمير زيت دوار الشمس النقي 2*1.8 ويشمل أيضًا على بندر زيت زيتون 2*500 مل.

تخفيضات هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية:

يحتوي العرض على المزيد من المنتجات الأخرى التي من بينها كلًا من التالي” زيت زيتون رحمة بكر لترين وتونة بليمز خفيف وشاي ربيع المذاق الأصلي كيس 100 حبة وجبن المراعي كاسات طعم القشطة 900 جرام وماكينة حلاقة جبليت فينوس نسائية حبتان وصابون دوف وردي ومعجون سيجنال ولوز ني ولحم عجل بلدي بدون عظم وكوسة خضراء وبرتقال عصير وفراولة علبة.

يحتوي العرض على سكر أبو فهد ناعم عشرة كيلوجرام وأرز الشعلان مزة ومعجون طماطم السعودية وقودي مايونيز وزيت نور دوار الشمس بالإضافة إلى قهوة بن هراري باشنفر وأرز الوليمة مزة وحليب هالي بودرة علبة وتونة المراعي الخضراء ومكرونة الوفرة منوع وشبيه جبن مراعي طعم قشطة وزيت زيتون الجوف زجاج وزيت زيتون ساسو علب ومناديل وجهه شير وفوط صحية ألويز كبير الأجنحة وتونة المراعي الخضراء وفلاش الأصلي وصابون داك بودرة كيس 19 كيلو جرام ومطهر داك باين صنوبر.