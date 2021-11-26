نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر موعد تحديث حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تحديث حساب المواطن عملية مستمرة وفي نفس الوقت شرط أساسي لاستمرار صرف الدعم للمستحقين وقد تم تحديد ضوابط لعملية تحديث بيانات حساب المواطن وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو التغاضي عنها يتم وقف الدعم فورًا عن المستفيد لحين التقدم باعتراض وإزالة أسباب تعليق حساب المواطن حيث تم وقف تسجيل حساب المواطن بشكل مؤقت ولن يكون بمقدور الشخص الذي توقف عنه الدعم التسجيل مرة أخرى في البرنامج.

أنواع البيانات المشمولة في التحديث

هناك بيانات ثابتة وبيانات متغيرة في حساب المواطن ومن بين البيانات الثابتة الاسم والنوع وغيرها أما البيانات المتغيرة فتشمل ما يلي:

الدخل : وهو مجموع دخول الأفراد بما فيه راتب الزوجة ويجب تحديثه في حالة شغل وظيفة جديدة أو التقاعد أو البطالة أو زيادة الأرباح من الأسهم والسندات.

الحالة الاجتماعية : وهي حالة الفرد الأعزب أو المتزوج أو المطلق والأرمل ويجب التحديث وفق المستجدات التي تطرأ على الفرد.

نوع السكن : هل هو إيجار أم تمليك وحصة الفرد من التمليك في حالة وجود صك ملكية مشترك مع غيره.

الحالة الوظيفية : حيث يجب توفير بيانات الوظيفة في حال شغل وظيفة جديدة أو ترك العمل أو عمل مشروع مستقل.

السجل التجاري: أرباح وعوائد السجل التجاري يجب الإفصاح عنها حتى لو كانت متوقفًا يتم تحديد الدخل بمبلغ صفر.

موعد تحديث حساب المواطن

تعتمد فكرة التحديث في حساب المواطن على البيانات التي يقدمها الفرد ويتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى السجلات الرسمية في الدولة وفي حالة وجود اختلاف تكون كلمة الفصل للسجلات الرسمية ويتم وقف الدعم.

وقد حدد البرنامج 15 يومًا مهلة لتحديث بيانات حساب المواطن فمثلا في حالة الطلاق يجب تغيير الحالة الاجتماعية خلال أسبوعين ونفس الأمر في حالة الزواج حيث تنتقل تبعية الزوجة من الأب إلى الزوج وتصبح تابع غير مؤهل في حساب الوالد ويقوم الزوج بإضافتها كتابع له.

وقف التسجيل في حساب المواطن

وتقرر قبل أكثر من عام ونصف تعليق التسجيل في حساب المواطن ويقتصر الأمر على إضافة التابعين في حالة الولادة أو في حالات الزواج.