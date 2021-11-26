بأقساط ميسرة 300 ألف ريال بدون موافقة الكفيل لدى شركة اليسر للتمويل

بأقساط ميسرة شهرية يمكن الآن الحصول على أفضل تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية وذلك بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت وفترة العمل المطلوبة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل وقد يقدم هذا التمويل في المملكة العديد من التمويلات للأفراد والشركات السعودية منها تمويل التوريق أو تمويل السيارات والكثير من التمويلات لخدمة المواطن السعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى في أراضي المملكة عام 1443 هجرياً حيث يمتاز هذا التمويل عبر شركة اليسر بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ويتم الحصول عليه لتوفير تمويل بدون موافقة الكفيل بأقساط ميسرة لمدة تصل إلى خمس سنوات لجميع العملاء المتقدمين لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

الشروط الواجبة والمعلن عنها لدى شركة اليسر للتمويل

لكل تمويل في المملكة العربية السعودية العديد من الشروط والأحكام اللازمة للحصول على تمويل نقدي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي في المملكة بدون تحويل الراتب وبدون كفيل سعودي غارم ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

توفير لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل فترة عمل داخل أراضي السعودية لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

كذلك التمويل يحتاج توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5 ألف ريال سواء كان العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

العسكرين في المملكة لهم مزايا ومتطلبات أساسية مختلفة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

يبدأ العمر عند التقديم على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل من 22 عام ويصل إلى 60 عام فقط لا غير لدى شركة اليسر للتمويل.

مميزات الحصول على برنامج شركة اليسر للإجارة والتمويل