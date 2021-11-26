نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب التقاعد وصرف المعاش التقاعدي لبلوغ سن الستين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة طلب التقاعد وصرف المعاش التقاعدي لبلوغ سن الستين ، إحدى أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، وتتيح هذه الخدمة تقديم المشترك لطلب التقاعد وصرف مستحقات معاشه التقاعدي عند بلوغه سن الستين عام ، ويجب علي المشترك استكمال خطوات تقديم الطلب بنجاح حتي يتم إيداع مبلغ المعاش علي الحساب البنكي الخاص به ، والذي يقوم بتسجيله مع بيانات طلب التقاعد ، ويكون الإيداع في بادية كل شهر ميلادي ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم تفصيلا للمتطلبات الخاصة بتقديم طلب التقاعد وصرف المعاش ، و كذلك نتعرف علي خطوات تقديم طلب صرف معاش التقاعد ، وطرق التواصل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، كما يمكنكم التعرف علي نظام مد الحماية التأمينية للسعوديين العاملين بدول الخليج العربي عن طريق موقعنا ثقفني.

طريقة تقديم طلب التقاعد وصرف المعاش التقاعدي لبلوغ سن الستين

لقديم طلب تقاعد وصرف معاش التأمينات الاجتماعية بالمملكة عليكم بإتباع الخطوات التالية :

أولاً الدخول إلي حساب المستخدم من موقع التأمينات الاجتماعية ” تأميناتي ” أو عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يتم وضع رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المرئي والضغط علي ” تسجيل دخول “.

بعد الدخول يتم اختيار رابط المعاشات.

يظهر بعد ذلك شاشة توضح حالة أهلية المستخدم لاستحقاق تقدم طلب معاش التقاعد.

إن كانت الحالة مستحق ، عندها تضغط علي ” طلب التقاعد”.

تقوم بعد ذلك بوضع رقم الآيبان ، وتقوم بتأكيد الرقم.

تضغط بعد ذلك علي ” اذهب ” لتظهر لك شاشة تأكيد لقرم الحساب البنكي ” آيبان ” الذي أدخلته ، ثم تضغط علي التالي.

بعدها تضغط علي السهم لإظهار قائمة المعالون الموجودون علي حسابك.

إذا كان أحد المعالون المضافون لديك طالب دراسي ، تقوم بإرفاق مستند ” مشهد دراسي”.

وإن لم يكن لديك معالين لن تظهر الخوة السابقة.

عليك بعد ذلك تأكيد بيانات التواصل الخاصة بك وتحديث ما يلزم منها.

أخيراً ، تظهر لك تفاصيل طلب التقاعد الخاص بك ، عليك التأكد منها ثم تضغط علي ” تقديم “.

ويصرف المعاش قبل بلوغ المشترك سن الستين ، بشرط بلوغ المشترك سن الستين وصوره الثلاث اشهر الأخيره قبل سن الستين ومدة خدمته الفعلية.

متطلبات تقديم طلب المعاش التقاعدي

وفق الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة يجب توافر المتطلبات التالية لتقديم طلب التقاعد :

بلوغ المتقدم سن التقاعد 60 عام . أو بلوغه المدة القانونية المطلوبة ” أي كان بالسنوات الفعلية أو شراء سنوات مكملة للمدة “. تقوع صاحب الطلب عن مزاولة أي عمل خاضع لنظام التأمينات. تسجيل طلب الحصول علي المعاش التقاعدي. توفير رقم حساب بنكي ” آي بان “. وضع بيانات الهوية الوطنية ، والعنوان وبيانات الشخصية ، وطرق التواصل.

وتنطبق بعض هذه المتطلبات مع شروط صرف المعاش التقاعدي المبكر للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين.

تساؤلات بخصوص المعاش التقاعدي

لطالما كانت الأمور القانونية والمالية حول أوضاع أصحاب المعاشات مشوبة بكثير من التساؤلات ، ومن خلال هذه الفقرة نستعرض لكم بعضها والإجابة عنها كالآتي :

1. هل يحق لصاحب المعاش المبكر ممارسة أي نشاط تجاري وتسجيل منشأته بالتأمينات ؟ نعم يحق له القيام بذلك وتسجيل منشأته دون أي تأثير علي معاشه الشهري.

2. هل يحق للمشتركة التي توقفت عن العمل قبل سن الستون عام صرف مستحقاتها التأمينية ؟ نعم يحق لها صرف المستحقات دفعة واحدة ، وذلك عن طريق موقع التأمينات أونلاين ، شرط توقفها عن العمل.

3. هل يجوز تحويل طلب المعاش من بنك لآخر ؟ يجوز التحويل عن طريق التأمينات أونلاين ، للأقساط اللاحقة ، شرط ألا يكون هناك التزامات سابقة علي العميل لدي البنك السابق.

4. ما هو الحد الأدنى للمعاش الشهري ؟ لا يقل الحد الأدنى للمعاش الشهري عن قيمة : 1983.75 ريال.

5. متي يمكن للمشترك طلب المعاش التقاعدي المبكر ؟ يحق للمشترك طلب المعاش المبكر في حال بلغت مدة اشتراكه 300 شهر ، شرط تركة للعمل الخاضع للتأمينات.

6. متي يبدأ صرف معاش التقاعد المبكر ؟ اعتباراً من أول الشهر التالي لتقديم طلب الصرف.

7. ما هي الحالة التي يحق للمشترك فيها طلب صرف معاش تقاعد مبكر ؟ عن توفر فترة اشتراك لا تقل عن 300 شهر ، بشرط تركه للعمل الخاضع للنظام.

8. ما هو وضع المشترك الذي انخفض أجره في السنوات الأخيرة للاشتراك ؟ يتم تسوية المعاش علي نظام الشرائح عند انخفاض قيمة الأجر للمشترك عن آخر عامين بنسبة 10 % فأكثر ، بحيث يتم عمل إجمالي لشريحتين الأول متوسط أخر سنتين في فترة ارتفاع أجره والثانية متوسط آخر سنتين.



طريقة تقديم طلب صرف مستحقات التقاعد

يستطيع مشترك التأمينات التقدم بطلب صرف مستحقات التقاعد من خلال حسابه في التأمينات أون لاين ، أو من خلال رفع طلب علي قناة تواصل معنا وإرفاق المستندات التالية مع الطلب :

النموذج الخاص بعمليات التعويضات من صفحة النماذج التابعة لموقع هيئة التأمينات الاجتماعية. صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب من سجل الأسرة في حال كان لديه معالين. بيان رقم الحساب البنكي للمشترك ” آيبان “. صورة من بيان الوكالة في حال كان الصرف للوكيل ” موضحة استلام الوكيل للمستحقات ” ولم يمض علي إصدارها ثلاث سنوات.

ومن خلال موقع التأمينات الاجتماعية يمكنكم التعرف علي المزيد من المعلومات وإيجاد الرد علي كثير من التساؤلات لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين ، مع إمكانية تقديم طلب صرف معاش التقاعد المبكر.