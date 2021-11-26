طريقة التسجيل في الدعم السكني والشروط المطلوبة وطريقة تقديم طلب

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الدعم السكني والاستفادة من الأراضي المجانية، المعلنة حديثا علي موقع وزارة الإسكان والتي تأتي تحت مجموعة ضمن المبادرات السكنية التي تخدم المواطنين بالمملكة العربية السعوديين، فالدعم السكني اصبح حق أصيل لكل مواطن سعودي الجنسية تتوافق عليه ضوابط ومعايير الدعم، فلذا عليك أولا الدخول إلي منصة سكني والقيام بالتسجيل كي تتمكن من الحصول علي الخدمات العديدة التي تقدمها وزارة الإسكان.



تقدم وزارة الإسكان لجميع المواطنين والمقيمين الذين ينطبق عليهم الشروط الجديدة التي حددتها لائحة الدعم السكني مؤخراً والتي شملت العديد والعديد من المعايير والضوابط والتي أهمها هو أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للدعم، حيث يطمح الكثير من الشباب والأسر امتلاك وحدة سكنية مدعومة من وزارة الإسكان التي تقدم العديد من المبادرات السكنية كلا على حده، فمن ضمن المبادرات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان مبادرة الدعم السكني للمدنيين، ومبادرة الدعم السكني للعسكريين ومبادرات تجديد المساكن وغيرها من المبادرات السكنية التي تهم جميع أطياف المملكة.

طريقة التسجيل في الدعم السكني والاستفادة من الأراضي المجانية

كي تتمكن من التسجيل في موقع سكني التابع لوزارة الإسكان، بإتباع النقاط التالية:

الولوج إلي منصة سكني. الضغط على القائمة الرئيسية. النقر على التسجيل في منصة سكني. تسجيل تاريخ الميلاد. النقر علي المربع المجاور إلي كلمة الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على المربع المجاور انك ليست روبرت. استلام كلمة المرور عبر منصة أبشر.

طريقة تقديم طلب دعم سكني

بعد أن قمت بالتسجيل في منصة سكني والتي يتطلب منك حتي تنتهي من التسجيل في سكني إضافة البيانات التالية (البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الجوال، مراجعة كلمة المرور، إدخال رمز التفعيل)، بعدها يمكنكم التقديم لطلب الدعم السكني، يجب عليكم أيضا مراجعة الشروط والضوابط جيدا والتأكد من توافقها عليك، كما يجب عليك أيضا الإجابة علي الأسئلة المذكورة عند التقديم والتأكد من صحة البيانات المدخلة، في نهاية التقديم سوف تظهر لك رسالة موضح فيها انت الآن مؤهل للحصول علي الدعم السكني.

شروط الدعم السكني

أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتقديم للحصول على الدعم السكني هي أن يكون هذا الدعم موجه إلي اسره تتكون من زوج وزوجة أو أسرة مكونة من زوج وزوجة وأولاد كما يتطلب توافر الشروط التالية أيضاً:

أن يكون المستفيد أو مقدم الطلب عمره لا يقل عن خمسة وعشرين عام.

عدم امتلاك المتقدم مسكن في أخر همس سنوات.

عدم استفادة المتقدم من الدعم السكني في أخر خمس سنوات.

رابط التقديم على الدعم السكني

يستطيع الشخص الذي تتوافق عليه الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة الإسكان التقديم على الدعم السكني من خلال الدخول إلي رابط سكني وزارة الإسكان، حيث يتم دارسة طلب المتقدم وأخباره باستحقاق الدعم السكني بعد الانتهاء من عملية المراجعة، فيما يتمكن المواطن الاستفادة من دعم الأراضي السكنية المجانية الجديدة، وفقا للتعديلات الجديدة بعد التسجيل.

التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الإسكان ألية التسجيل في الإسكان المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلي منصة سكني .

. تسجيل الدخول.

كتابة البيانات المطلوبة.

استقبال رقم الكود المرسل علي رقم الجوال الذي تم إرساله.

أتمام عملية تسجيل جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.

الإجابة علي الأسئلة بالبيانات الصحيحة.

النقر علي حفظ في النهاية.

موعد صرف الدعم السكني 1443

كشفت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية موعد صرف الدعم السكني الثابت من كل شهر في الرابع والعشرين من جميع الأشهر الميلادية ويتم تأجيل الصرف أو تقديم مواعيد الصرف في حالة تصادف هذا اليوم مع وجود عطلة رسمية في المملكة، على أن يتم التأجيل أو التقديم يوم او يومين.

وصلنا إلى ختام شرح طريقة التسجيل في الدعم السكني ونرحب بجميع تعليقاتكم حول هذا الموضوع.