فتح باب القبول والتسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية الفصل الدراسي الثاني 1443

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عمر شويل - جدة أعلنت عمادة القبول عن بدء استقبال طلبات التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية أمام الراغبين في التقديم على برامج البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي الثاني، للالتحاق بالدراسة في الجامعة للعام الدراسي 1443، وقد أوضحت تخصصات برامج البكالوريوس المتاحة التي تتمثل في القانون والإعلام الرقمي المعنيين بمواكبة التطورات التي يشهدها القسمين، كما حددت أقسام الماجستير المتاحة في مجال إدارة الأعمال بالإضافة إلى المجالات الصحية وعددهم أربع مجالات، مشيرة إلى مواعيد التسجيل في الجامعة التي تنتهي في موعد أقصاه 6 ديسمبر 2021.

التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح أبوابها أمام الراغبين في التسجيل في برامج البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني الأحد القادم الموافق 23/ 4/ 1443، وذلك عبر بوابة قبول الجامعة السعودية، وقد دعت المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط ومواعيد التقديم.

تعد أحد الجامعات السعودية التي تحرص على تقديم التعليم في مختلف المجالات العلمية والمتخصصة التي تؤهل الخريجين لسوق العمل، وتلبي متطلبات التنمية والتعلم مدى الحياة؛ وهذا يرجع لارتكازها على أسس التعليم الإلكتروني والمدمج القائم على تقنيات المعلومات والاتصال، الأمر الذي يساهم في ازدهار اقتصاد المملكة وتوضيح رسالتها العلمية والحضارية على مستوى العالم.

مواعيد التسجِيل في الجَامعة السعودية

بينت الجامعة السعودية الإلكترونية مواعيد التقديم على برامج البكالوريوس وبرامج الماجستير المتاحة، وقد أعلنت أن برامج الماجستير لهذا العام ستكون بالشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، في التخصصات الصحية وإدارة الأعمال، وقد جاءت المواعيد كالتالي:

يفتح باب القبول والتسجيل في برامج البكالوريوس في 28 نوفمبر الجاري، الموافق هجريًا 23 ربيع ثاني.

تنتهي فترة تسجيل طلبات القبول الإلكترونية في 6 ديسمبر 2021، الموافق هجريًا 2 جمادى الأول 1443.

شروط الجامعة السعُودية الإلكترونية

حددت عمادة القبول بالجامعة السعودية الإلكترونية شروط التقديم والتسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية على برامج البكالوريوس، وأكدت على أنه ليس بالضرورة اجتياز اختبار القدرات العامة قياس، واختبار اللغة الإنجليزية، ولكنهم أحد المعايير التي تزيد فرص القبول بالجامعة، بالإضافة إلى نسبة الثانوية العامة، لذلك تتمثل الشروط في الآتي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

لا يشترط عدد سنوات محددة على التخرج من الثانوية لذلك.

الحصول على التخصص المناسب لبرنامج البكالوريوس المتقدم عليه.

طريقة التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية

بعد مراجعة شروط التقديم، وتوفير متطلبات التسجيل، يستطيع الطالب التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية، بالخطوات الآتية:

الانتقال إلى رابط التقديم في الجامعة السعودية. التسجيل في بوابة القبول أو إنشاء حساب جديد. العمل على تعبئة بيانات المتقدم المطلوبة لذلك. التأكد من صحة البيانات المسجلة. إرفاق المستندات المطلوبة في حالة طلب ذلك. العمل على اختيار البرنامج المطلوب. النقر على إرسال الطلب.

بعد انتهاء فترة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية، تبدأ مرحلة مراجعة الطلبات والمفاضلة بين المتقدمين، حتى يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي في 12 ديسمبر 2021.