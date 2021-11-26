رابط sbis.hrsd نظام الضمان الاجتماعي المطور | خطوة بخطوة التسجيل في منصة الضمان بالخطوات التفصيلية

تعرف على رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفعيل منصة الضمان للعمل بالنظام الجديد، سارع الكثير من المواطنين المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي والمواطنين الراغبين في التسجيل وتقديم طلبات جديدة للاستفادة من معاش الضمان، للتعرف على طريقة التقديم في الضمان والتعرف على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة، حيث أعلنت الوزارة عن تعديل العديد من الإجراءات والضوابط الخاصة بالتسجيل بجانب تعديل شروط الضمان خاصة للنساء المطلقات، وقد شددت الوزارة على أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما تعمل على وصول الدعم لمستحقيه، حيث تعمل الوزارة من خلال المختصين على التأكد من الأهلية والاستحقاق.

الضمان الاجتماعي المطور

يعد معاش الضمان عبارة عن راتب شهري تقدمه الدولة لعدد من الشرائح وفئات المواطنين التي تستفيد من هذا الدعم، وذلك وفقا لتحقيق عدد من الشروط حتى يتم التأكد من استحقاق المتسفيدين، وتهدف الوزارة من خلال الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الأسر الأشد احتياجا، وذلك حتى تتمكن الأسر المدعومة من شراء وتلبية احتياجاتها الأساسية وتغطية مصاريف المنزل، وقد اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الضرورية والمهمة التي تضمن دعم الموارد الغذائية والمسكن، كما وتعمل على تجسين قطاع الصحة، ويتم تقديم الدعم للنساء المطلقات، الأرامل، الأطفال الأيتام، النساء المهجورة، العاطلين عن العمل بشرط تحقيق الحد الأدنى من الدخل الشهري، ومن خلال منح هذه العائلات بالدعم المالي النقدي تعمل على إكسابهم الحياة الكريمة، وتقدم منصة الضمان فرص تأهيل وتدريب الشباب من أجل تمكينهم في المجتمع.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي وثم قم بتحديد الخدمات الإلكترونية. ثانيا، الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. ثالثا، إذا لديك حساب قم بتسجيل الدخول إو إنشاء حساب جديد. رالعا، النقر على عبارة الخدمات الإلكترونية وتحديد معاش الضمان. خامسا، يجب أن تقوم بقراءة الأحكام والشروط جيدا. سادسا، الضغط على أيقونة دخول الخدمة. سابعا، الآن اختيار مكتب الضمان من القائمة ثم تحديد الفئة. ثامنا، أدخل جميع البيانات المطلوب وأرفق المستندات المطلوبة. تاسعا، قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط، من أجل يحصل الموظفين على معاش الضمان الاجتماعي، حيث يستطيع الموظفين العاملين في أحد الوظائف من الحصول على معاش الضمان، ويشترط لكي يتمكن من التقديم أن يكون إجمالي دخل الأسرة يكون أقل من الحد المانع لذلك، وتتشابه شروط حصول الموظفين على معاش الضمان مع شروط الأهلية والاستحقاق ونتعرف عليها كما يلي.

يشترط أن يكون الموظف حامل الجنسية السعودية.

الإقامة الدائمة في السعودية.

عدم امتلاك الموظف سجل تجاري أو عقارات.

يشترط عدم إقامة الموظف في السجون أو دور الإيواء.

ضرورة إلتزام الموظن بتعليمات وزارة الصحة والتعليم.

أن يكون دخل الموظف أقل من الحد الأدنى.

يستثني من شروط الجنسية، المرأة الأجنبية التي زوجها سعودي، الأرامل والمطلقات ولهم أبناء سعوديين، أبناء المرأة الأرملة والمطلة من زوج أجنبي، كما يستثني أيضا من شروط الجنسية، الأطفال الأيتام، الأرملة التي لها أطفال أيتام، ذوي الإعاقة بشرط امتلاك بطاقات التنقل.