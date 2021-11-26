تعد منصة سلفة من أكثر المنصات التي تمنح الأشخاص المستفيدين قروض سريعة من خلال التمويل الشخصي، حيث تتميز منصة سلفة الإلكترونية بوجود تقنية مالية متطورة على أعلى جودة، حيث تقدم التمويل اليوم بشكل مختلف، فهي تعتمد على التقنيات المالية (Fintech) بهدف رفع مستوى التعاملات البنكية والتمويل لنصل بعملائنا إلى تجربة فريدة من نوعها وبطريقة سهلة وبسيطة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية طلب تمويل من منصة سلفة 1443 بالخطوات وأسعار المنتجات التمويلية من خلال هذا المقال.

التمويل الشخصي:

يعد الهدف الرئيسي من منصة سلفة التمويل الشخصي للشخص المستفيد فمن خلاله يتم الحصول على التمويل بشكل إلكتروني من أي مكان يتواجد فيه سواء البيت أو مكان العمل، ومن الجدبر بالذكر أن أحكام منصة سلفة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم الحصول على التمويل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي نعرضها لكل متابعينا من خلال هذا المقال، ويحصل الشخص على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

كيفية طلب تمويل من منصة سلفة 1443 بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة

اختيار أيقونة طلب تمويل من المؤشر أعلى يسار الشاشة

يقوم الشخص المستفيد بإدخال رقم الهوية

إدخال رقم الجوال

كتابة البريد الإلكتروني

التأكد من إدخال كلمة المرور بشكل صحيح

الموافقة على الشروط والأحكام

الضغط على أيقونة استكمال التسجيل

أسعار المنتجات التمويلية:

وفقاً لآخر تحديث قامت به المنصة في بداية شهر نوفمبر نوضح من خلال هذا المقال أسعار المنتجات التمويلية والملاحظات التي تمت الإشارة إليها وهي:

قد يختلف معدل النسبة السنوي حسب السجل الإتماني للعميل ومبلغ التمويل ومدته.

علماً بأن الأرقام الظاهرة أمثلة توضيحية فقط ولا تعتبر عرض او التزام على سلفة.

ومن الجدير بالذكر أن الشخص المستفيد يختار مبلغ التمويل الذي يرغب فيه أو حسب احتياجه له، مع مراعاة مدة السداد التي تتناسب مع ميزانيتك الشهرية؛ وسيتم تمويل الشخص المستفيد بشكل فوري، ويتم السداد من خلال عملية دفع الأقساط الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل، وذلك باعتبارها أسهل الوسائل التي يمكن من خلالها الاعتماد عليها في وسائل دفع إلكترونية ذكية عبر تطبيق سلفة، بحيث نجعل العملية أفضل من ناحية السرعة والأمان.