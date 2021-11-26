رابط خدمة تواصل الجوازات وكيفية تقديم طلب عبر منصة ابشر وبوابة مقيم

رابط خدمة تواصل الجوازات وهو احد الخدمات التي أقامتها أدارة الجوازات السعودية ويستفيد منها كل من المقيمين والمواطنين السعودين في جميع أنحاء المملكة، ويكون السبب الرئيسي في إنشاء هذه الخدمة لكي تتيح للمقيمين داخل المملكة من التقديم على طلب من أدارة الجوازات إلكترونيًا ويمكنك من خلال خدمة “تواصل” الوصول إلى كافة مسئولي الجوازات في حالة واجهتك أي مشكلة في تنفيذ طلبك الذي سبق وان تقدمت به والآن تريد طلب المساعدة من احد المسؤولين، وتستطيع من خلال خدمة “تواصل” الاستعلام عن طلب الجوازات الذي سبق أن قدمته، كما توفر المديرية العامة للجوازات عبر هذه الخدمة الكثير من الخدمات التي تستطيع من خلالها حل كافة المشاكل المتعلقة بالتقنية، ومعالجة الملاحظات حيث أتاحت الجوازات 12 خدمة عبر منصة ابشر الإلكترونية، وتمنح المستخدم القدرة على التغلب أي مشكلة تواجهه سواء أثناء تنفيذ إجراءات معاملة، أو تقديم طلب إلكتروني من خلال “منصة أبشر”، أو عبر بوابة “مقيم”.

خطوات خدمة تواصل عبر أبشر

وتوفر المديرية العامة للجوازات رابط خدمة تواصل الإلكترونية العديد من الخدمات الهامة التي تخاطب شريحة كبيرة من المقيمين في المملكة وذلك سواء كان ذلك من خلال بوابة “أبشر”، أو عن طريق منصة “مقيم”، ومن هذه الخدمات خدمة تواصل التي سوف نشرح خطوتها في البنود الموضحة في السطور التالية:

قم بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر. إذا لم يكن لديك حساب على منصة أبشر أنشئ حسابًا أولًا. أضغط على كلمة “جوازات”. أنقر على “خدمة تواصل”. أختر “طلب جديد”. أضغط على “تقديم طلب”. حدد طلبك.

خطوات خدمة تواصل عبر مقيم