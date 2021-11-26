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عمر شويل - جدة يمكن للمواطنين السعودين من التقديم على دعم ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة. حيث يعتبر دعم الريف السعودي أحد أهم الخدمات التمويلية التي تقوم المملكة العربية السعودية بتقديمها لصغار المزارعين ومربي المواشي. وكذلك لربات البيوت والأسر المنتجة، حيث يقوم البرنامج على دعم تلك الطوائف من المجتمع السعودي حتى يتمكنوا من تحسين تجاراتهم. والعمل على توفير كامل المتطلبات الخاصة بمجال عملهم، وهنا سنقوم طريقة التسجيل في برنامج دعم الريف، وكذلك معرفة قيمة هذا الدعم، وموعد نزول الدعم.

دعم ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة

يعتبر دعم الريف السعودي أحد أهم التمويلات المالية التي تقوم بها وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية. حيث يقوم البرنامج على أساس تقديم يد العون لكل من هو مهتم بالمجالات الزراعية أو مجالات تربية الحيوانات وإنتاج الألبان أو الجبن أو المشتقات المختلفة التي يمكن استخلاصها من منتجات المواشي والحيوانات.

كما يتم تقديم الدعم لأصحاب المناحل المهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل بمختلف أنواعه. وكل هذا لأجل النمو والصعود بالاقتصاد المملكة في جميع النواحي والأطراف المختلفة. فكما تقوم المملكة بتقديم الدعم لأصحاب المشاريع الصناعية والتجارية، فقد قدمت دعم لأصحاب الأراضي الزراعية والمزارع الحيوانية لأجل تعميم المساواة في المجتمع السعودي.

الفئات التي يشملها دعم الريف

وقد وضحت الهيئة المختصة بتقديم دعم الريف من هم الطوائف التي يمكنها التقديم والاستفادة من هذا الدعم. وتلك الفئات هي:

الفئات التي تهتم بالزراعة المحاصيل الغذائية المتنوعة.

المهتمون بتربية المواشي والأغنام.

المواطنون الذين يهتمون بالإنتاج الحيواني بمختلف الأصناف والمنتجات.

يقوم البرنامج بدعم الأشخاص المهتمون بتربية النحل وإنتاج العسل.

مشاريع زراعة الورد لأجل الصناعة الروائح والمعطرات.

التقديم على دعم ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة

يمكن لأي مواطن يهتم أو له خبرة وتعامل في تلك المجالات التي قمنا بتوضيحها من زراعة المحاصيل أو تربية الحيوانات أو إنتاج العسل. يقوم بالتسجيل في دعم الريف للأسر المنتجة والتمتع بمبلغ شهري يتجاوز ال4,000 ريال سعودي، ويمكنه التقديم في 3 برامج تمويلية في نفس الوقت.

ويتم التسجيل والتقديم في برنامج دعم الريق للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية في تلكا لخطوات التالية:

أولاً يقوم المستفيد من الدخول إلى المنصة الرسمية للبرنامج. يقوم بتسجيل حساب جديد له على المنصة بتسجيل بينات شخصية مثل الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي. بعد تسجيل حساب جديد على المنصة يقوم بالدخول والنقر على “تقديم طلب”. يقوم المواطن بملاء البيانات التي يتطلبها الموقع لأجل عملية التسجيل. يتم استلام كود التأكيد من خلا الرقم التي قمت بالتسجل عليه في بداية تسديل حساب على المنصة. سيتم مراجعة الطلب الخاص بك من قبل اللجنة المختصة بتقديم الدعم ليتم التواصل معك وإعلامك بقبول طلبك وإرسال المبلغ المالي شهرياً إلى رقم حسابك البنكي.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة كيفية التقديم على دعم ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة ومعرفة الفئات التي يشملها البرنامج لأجل الدعم المالي شهرياً.