خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب 1443 برقم الهوية من نظام نور

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية نتائج امتحانات الطلاب 1443 لجميع المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية وذلك من خلال نظام نور وذلك برقم الهوية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى 1443 هجرية، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة بعد أن تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية هذا العام.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية برقم هوية الطالب وذلك من خلا نظام نور دون الذهاب إلى المدرسة لتفعيل النظام الخاص بنتائج الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال نظام نور باستخدام رقم الهوية

يمكن للطالب أو ولي أمره الحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل العليمية من خلال برنامج نظام نور وذلك باتباع الخدوات التالية:-

الدخول على برنامج نظام نور التعليمي الذى تم تحديثه للحصول على نتئجة الامتحانات الخاصة بالطالب.

الدخول الي صفحة نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال رابط نظام نور التعليمي.

ادخال رقم الهوية في الخانة المخصصة.

ادخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك كما في الصورة التالية.

النقر علي زر التالي ليتم إظهار النتائج.

ملاحظة صفحة النتائج بالهوية يتم تفعيلها فور اعتماد النتائج.

اذا وجدت الصفحة معطلة فهذا يعني عدم اعتمادها بعد.

وقد نشر موقع نظام نور التعليمي فيديو لتوضيح خطوات الاستعلام عن نتائج جيمع المراحل برقم الهوية للعام الدراسي 1433 هجرية.

رابط الدخول على نظام نور التعليمي