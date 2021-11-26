المخالفات المرورية والغرامات في السعودية بعد التحديث من الأمور التي تشغل الكثير من الناس خاصة بعد أن تم تطبيق قواعد جديدة وتم اعتمادها رسمياً في المملكة العربية السعودية وذلك لكي يتم وضع جدول محدد يستهدف تلك الغرامات لذلك سوف نتعرف على قيمة المخالفات المرورية. كذك قد أتاحت وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الخاصة بالمرور عبر منصة أبشر مثل حجز مدرسة القيادة. كذلك يمكنك الأستعلام عن قيمة المخافات المرورية ايضا أو حجز موعد بالمرور وتجديد رخصة القيادة. وسوف نوضح معكم الان جدول المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية ونظام النقاط الجديد بعد تطبيقة.

قيمة المخالفات المرورية والغرامات في السعودية بعد التحديث

فلقد قام مجلس الوزراء السعودي بالتأكيد على أنه قد تقرر زيادة قيمة المخالفات المرورية خاصةً بعد أن شهدت المملكة في الفترة الأخيرة الكثير من المشاكل المرورية لذلك قد صرحت إدارة المرور السعودية بلائحة تنص على تعديل قوانين المخالفات وإضافة ٢١ مخالفة جديدة.

تم وضع أسعار المخالفات المرورية في العديد من الجداول التي تم توزيعها وفقاً للمخالفة وتفاصيل الأسعار هي :

الجدول الأول ينص على فرض غرامة مالية من ١٠٠ريال إلى ١٥٠ريال وذلك في حالة إذا تم القيادة في مكان غير مسموح به للقيادة وفي حالة إذا لم يتم التامين على السيارة و إذا تم ترك السيارة مفتوحة في مكان عام وإذا تم إيقاف السيارة من غير تنظيم وبطريقة عشوائية و إذا لم يعطي السائق أولوية المشاة للسير بالسيارة في مكان مخصص للمشاة.

الجدول الثاني يفرض غرامة مالية تتراوح من ١٥٠ريال إلى ٣٠٠ريال وذلك في حالة إذا تم استعمال إشارة الإنعطاف وإذا تم مخالفة المرور أو عدم وجود رخصة قيادة أثناء السير بالسيارة أو في حالة وجود عائق داخل السيارة يمنع الرؤية عن السائق.

ثم الجدول الثالث يفرض غرامة مالية من ٣٠٠ريال إلى ٥٠٠ ريال وذلك إذا زادت سرعة السيارة عن خمس كيلوا متر.

الجدول الرابع يفرض غرامة مالية تتراوح من ٨٠٠ ريال الى ١٠٠٠ريال وذلك في حالة إذا زادت سرعة القيادة عشرة كيلو متر.

الجدول الخامس يفرض غرامة مالية من ١٢٠٠ريال الى ١٥٠٠ ريال وذلك في حالة إذا تجاوزت سرعة القيادة ٢٠ كيلو متر.

ثم الجدول السادس يفرض غرامة مالية تتراوح من ١٥٠٠ ريال الى ٢٠٠٠ ريال. وذلك في حالة إذا تجاوزت سرعة القيادة ٣٠كيلو متر.

نظام النقاط المرورية الجديد في السعودية

يتم تطبيق عقوبة سحب رخصة القيادة وفقاً لما بلغ من عدد النقاط التي ارتكبها السائق وذلك يترتب على النحو التالي: