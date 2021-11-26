شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين وأهم الأوراق المطلوبة

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين هي ما يتم البحث عنه في الآونة الأخيرة، حيث وجدنا أن هناك أكثر من حالة رفض الحصول على دعم من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهذا ما أكدت عليه الحكومة السعودية، حيث وجدنا أن ذلك الأمر يأتي بسبب عدم معرفة المتقدمين بأهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين، علماً بأن الضمان الاجتماعي المطور غير مرتبط بالشخص سواء كان متقاعد أو يبحث عن عمل فالعبرة بدخل الأسرة، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين

حددت الحكومة السعودية ووزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقاعد، حتى يتم الموافقة على طلبه دون أي صعوبات، ويتمثل عرض هذه الشروط بالشكل الآتي ذكره:

يجب أن يصل معدل الأعمار السنية لكل متقدم لنظام الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين إلى حوالي 35 سنة، وهذا يعتبر الحد الأدنى لمعدل الأعمار، فيجب أن يتجاوز المتقدم هذا المعدل، ولا يقل عنه، حتى يتم الموافقة على طلبه.

لابد أن يكون المتقدم قد قام في السابق بتقديم طلب الحصول على المساعدة المقطوعة، كما يجب أن تكون سجلاته التجارية خاليه تمامًا، بمعنى ألا يمتلك أي رخصة تجارية من الأساس.

وعلى الجانب الأخر نجد أن الحكومة السعودية اشترطت بأن يكون المتقدم غير تابع لمؤسسات القطاع الخاص أو العام بأي شكل من الأشكال.

كما يجب أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة، أو زوجها متواجد بالسجن، حتى يتم الموافقة على طلبها بالحصول على الدعم المادي من الضمان الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي

يجب أن يقوم المتقدم للحصول الضمان الاجتماعي بتقديم صورة من البطاقة الشخصية الخاصة به. وذلك بالإضافة إلى إحضار الأصل لهذه البطاقة.

كما يجب تقديم ما يثبت حصوله على دخل شهري معين. حتى يتم التأكد بأن الراتب الذي يتحصل عليه المتقدم قيمته. أقل من الدعم المادي الذي سيتحصل عليه في الضمان الاجتماعي.

وهناك أوارق إضافية مطالب بتحضيرها من قبل المرأة التي تريد الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مثل: صورة من وثيقة الطلاق. أو من شهادة وفاة زوجها إن كانت أرملة. مع إحضار صورة من عقد الزواج.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم كل ما يدور حول شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين. حيث وجدنا أن توافر مجموعة الشروط التي قمنا بتوضيحها. هي التي تحدد مدى قبول أو رفض طلب حصول المتقدم على دعم مادي. من الضمان الاجتماعي الجديد.