الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية 1443 في السعودية ، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتقديم عدد من الخِدْمَات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها للرابط الخاص بالتأمينات الاجتماعية لكل من يريد الاستعلام عن أي خدمة فيها وذلك باستخدام رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاص به، كما قامت الحكومة السُّعُودية بتقديم هذه الخدمة تماشياً مع رؤية المملكة لعام 2030م؛ وجعل جميع الخِدْمَات الحكومية التي تحتاج إلى مستندات وأوراق إلى خِدْمَات إلكترونية رقميه سريعة وذلك حتي تقوم بتوفير الوقت والجهد على كل من يريد خدمة لأي مصلحة حكومية، ومن خلال هذا المقال علي موقع ثقفني اليوم سوف قدم كيفية الاستعلام عن المستحقات التأمينية لعام 1443 هجرية.

الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية

تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات في المملكة العربية السُّعُودية، وخصصت المؤسسة مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها حتي تتم عملية استعلام مستحقات التأمينات أو استعلام التأمينات الاجتماعية، وتتم هذه الطريقة باستخدام رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وعلي من يرغب في إتمام عملية الاستعلام بنجاح يجب أن يتبع الخطوات التالية:

الدخول المباشر إلى البوابة الإلكترونية الرئيسية الرسمية الخاصة التأمينات الاجتماعية

يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال الاسم الرباعي الخاص به.

ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به في الخانة الخاصة بذلك.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى للمواطن في التسجيل فعليه اختيار أيقونة (مستخدم جديد) والضغط عليها.

النقر على خانة الخِدْمَات الإلكترونية.

اختيار أيقونة (التحقق من الاشتراك) والضغط عليها.

الضغط على أيقونة (التأمين أون لاين).

سوف يظهر للمستخدم صفحه تشمل جميع المعلومات لإتمام عملية التسجيل.

تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

بعد إتمام عملية التسجيل سيظهر للمستخدم كل البيانات التي يريدها وذلك برقم الهوية الوطنية الخاصة به.

طريقة حساب التقاعد التأمينات الاجتماعية

قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية بإتاحة خدمة من أهم الخِدْمَات الإلكترونية التي تعمل على تسهيل الكثير من الخدمات على المواطنين ألا وهي طريقة حساب التقاعد للمواطنين الذين وتم وصولهم لسن المعاش في التأمينات الاجتماعية، ويمكن معرفة المعاشات المستحقة للمواطن من خلال عدد من الخطوات التي يجب على كل من يريد الاستعلام أن يقوم بإتباعها، ومن هذه الخطوات ما يلي:

أولاً يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثانياً يتم القيام بعملية تفعيل الدخول إلي الحساب الخاص بالمواطن.

ثالثاً يتم أدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية بالإضافة إلي كافة البيانات الأخري المطلوبة.

رابعاً يجب تحديد نوع الخدمة التي يرغب بها المواطن سواء كانت خدمية أو عسكرية.

خامساً ذكر سبب التقاعد من الخدمة و فترة الخدمة.

سادساً يتم الضغط علي أيقونة القيمة.

وفي النهاية يمكن لأي مواطن القيام بالاستعلام عن أي مستحقات خاصه به في مؤسسة التأمينات الاجتماعية برقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به إلكترونياً وذلك دون التقيد بالذهاب إلى المؤسسة العامة للتأمينات، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السُّعُودية أصبحت في الفترة الأخيرة تسعي إلي تحويل جميع الخِدْمَات في أغلب المؤسسا إلي إلكترونية حفاظاً منهم علي صحة المواطنين.