نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية في البلاك فرايدي في المقال التالي
عروض بنده يقوم بمنح أكبر العروض وأروع الخصومات المذهلة جدًا في المملكة العربية السعودية حيث أن الهايبر يعمل على إعطاء تلك العروض والخصومات أما أن تكون هذه الخصومات يتم صدورها كل يوم أو يتم إطلاقها كل أسبوع حيث يترقب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية تلك العروض والخصومات التي يتم تواجدها في هايبر بنده وذلك لأنها تعتبر من أكبر وأفضل ما يتم توافره في السوق على كافة المنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية.
عروض بنده السعودية
هايبر بنده يعتبر من الشركات التي نالت عليها شركة صافولا وهذا قد حدث في عام 1998 كما أن شركة بنده استطاعت أن تقوم بإدخال الكثير من التغيرات الفورية على العديد من النماذج التي تخص أعمالها وذلك لكي يتم تقديمها مباشرةً.
حيث أن الخطوة الأولى الخاص لشركة بنده هي أن الشركة قد قامت بتوحيد جميع الأسواق المتخصصة في بنده المتحدة مع أسواق العزيزية تحت شعار يدعى “بنده” وهذا لكي ينتشر الاسم بصورة رائعة وكبيرة بين جميع المواطنين بالمملكة.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده سعر الكيلو جرام من الأوصال البرازيلي البقري يكون 25.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده سعر الكيلو جرام من المفروم البرازيلي البقري يكون 23.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم الصندوق من الموز الفلبيني حجم ثلاثة كيلو جرام يكون سعره 10.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من العسل الذهبي الرحيق أو الشفاء سعره يكون 19.95 بدلًا من 40.50 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من الأرز الهندي سيلا من النوع ديرة الخير عدد 1 + 1 يكون بسعر 51.50 بدلًا من 103 ريال سعودي.
- زيت دوار الشمس من النوع شمس حجم 2 * 1.5 لتر سعره يكون 19.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- الجبن الأبيض ويكسفورد مقدار كيلو جرام سعرها يكون 36.95 بدلًا من 64.95 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من الروستو البرازيلي البقري يكون بسعر 33.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- طبق البيض من الحجم الكبير عدد ثلاثون قطعة يكون بسعر 15.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من النقانق البرازيلية يكون 25.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
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