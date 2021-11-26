الشروط الجديدة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المطلقة

صرحت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتفعيل نظام جديد للضمان الاجتماعي يسمى بنظام الضمان المطور والذي يختص بالمطلقات, يستهدف الضمان الاجتماعي المطلقات التي تحتاجن إلي مساعدات ماليه حتى يستطعن العيشة بشكل آدمي ومساعدتهم في مواجهة التحديات الحياتية اليومية بعد ما مروا به من ظروف الطلاق, ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط جديدة يتم استخدامها من أجل حصول المرأة المطلقة إلي الدعم المادي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الشروط الجديدة لحصول المرأة المطلقة لدعم نظام الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في المرأة المتقدمة للحصول علي الدعم المادي لنظام الضمان الاجتماعي الجديد, حيث هذه الشروط هي.

لابد أن تكون المرأة المتقدمة سعودية الجنسية, ويتم استثناء من هذا القرار كلا من ( زوجة الرجل السعودي التي لديها أبناء سعوديين والتي تقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية- أبناء المطلقة والأراملة السعودية والتي لم تتزوج من سعودي ولابد من إقامتها الدائمة بالمملكة العربية السعودية- الأشخاص التي لديهم إعاقة أو الأيتام). يجب أن تكون المطلقة السعودية تعيش بمفردها. لابد أن تكون إقامة المرأة المطلقة داخل المملكة العربية السعودية يكون بشكل دائم. إذا كان لدي المرأة المطلقة أي مصدر لمصادر الدخل فإنها لن تقدر علي الحصول على الدعم المادي للنظام المطور من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. امتلاك المرأة المطلقة لحساب في أحد البنوك حتي إذا استفادت من الدعم المادي يتم تحويل مبالغ الدعم لها. لن تستطيع المرأة المطلقة التي تعمل في أي من الجهات الحصول على الدعم النقدي.

خطوات التسجيل في الدعم النقدي للمرأة المطلقة السعودية