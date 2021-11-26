نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديدة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المطلقة في المقال التالي
صرحت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتفعيل نظام جديد للضمان الاجتماعي يسمى بنظام الضمان المطور والذي يختص بالمطلقات, يستهدف الضمان الاجتماعي المطلقات التي تحتاجن إلي مساعدات ماليه حتى يستطعن العيشة بشكل آدمي ومساعدتهم في مواجهة التحديات الحياتية اليومية بعد ما مروا به من ظروف الطلاق, ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط جديدة يتم استخدامها من أجل حصول المرأة المطلقة إلي الدعم المادي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
الشروط الجديدة لحصول المرأة المطلقة لدعم نظام الضمان الاجتماعي المطور
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في المرأة المتقدمة للحصول علي الدعم المادي لنظام الضمان الاجتماعي الجديد, حيث هذه الشروط هي.
- لابد أن تكون المرأة المتقدمة سعودية الجنسية, ويتم استثناء من هذا القرار كلا من ( زوجة الرجل السعودي التي لديها أبناء سعوديين والتي تقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية- أبناء المطلقة والأراملة السعودية والتي لم تتزوج من سعودي ولابد من إقامتها الدائمة بالمملكة العربية السعودية- الأشخاص التي لديهم إعاقة أو الأيتام).
- يجب أن تكون المطلقة السعودية تعيش بمفردها.
- لابد أن تكون إقامة المرأة المطلقة داخل المملكة العربية السعودية يكون بشكل دائم.
- إذا كان لدي المرأة المطلقة أي مصدر لمصادر الدخل فإنها لن تقدر علي الحصول على الدعم المادي للنظام المطور من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- امتلاك المرأة المطلقة لحساب في أحد البنوك حتي إذا استفادت من الدعم المادي يتم تحويل مبالغ الدعم لها.
- لن تستطيع المرأة المطلقة التي تعمل في أي من الجهات الحصول على الدعم النقدي.
خطوات التسجيل في الدعم النقدي للمرأة المطلقة السعودية
- يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي السعودي.
- يتم النقر علي تسجيل جديد.
- يتم ملء وكتابة المعلومات المطلوبة حتي يتم إكمال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي.
- بعد مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها قم بالنقر علي إرسال, ليتم إرسال طلبك ومراجعة الطلب إذا كانت المرأة المطلقة تستحق المساعدة أم لا, فإذا كانت تستحق المساعدة فسوف يتم التواصل معها.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشروط الجديدة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المطلقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.