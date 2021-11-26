نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق الاستعلام عن نتائج نظام نور 1443 وكيفية طباعة شهادات الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور بدون كلمة سر أطلقته وزارة التعليم السعودية، وقد أشارت خلال الأسبوع الماضي إلى أن ظهور النتائج سيكون خلال يوم 25 من الشهر الجاري، وبالفعل نجحت في إطلاق جميع النتائج لمختلف المراحل التعليمية، وقد نجح الطلاب وأولياء الأمور في الدخول إلى نتائج نظام نور من حساب الطالب للتعرف على نتائج المواد التعليمية المقررة، ويمكن أيضًا عبر رابط نظام نور برقم الهوية فقط التحقق من تقارير الطالب، لهذا سنوفر طريقة استعلام نتائج الطلاب بالتفصيل.

الاستعلام عن نتائج نظام نور

أكدت وزارة التعليم أنها نجحت في الانتهاء من الامتحانات ومتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وفي جميع المواد، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال التدقيق للمراحل الدراسية.

وأعلنت عن إمكانية استخراج النتائج إلكترونية من خلال نظام نور التعليمي، وذلك من خلال تسجيل الدخول سواء بكلمة السر أو بدون كلمة السر، وعلى من يرغب في استخراج كافة النتائج عليه اتباع الخطوات التالية:

دخول موقع نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

عند تذكرك لكلمة المرور واسم المستخدم يمكن كتابتهم وتسجيل الدخول، بينما في حال العكس، يمكن النقر على خيار نسيت كلمة المرور للبدء في الاسترجاع.

كما أن هناك كود للتحقق ينبغي إدخاله للانتهاء من التسجيل.

بعد الانتهاء قم بالنقر على خيار نتائج الطلاب، ويمكن في الوقت الراهن الاستعلام عن النتائج حيث أعلنت الوزارة رسميًا أنها انتهت بالفعل من رفع نتائج الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات في مختلف الأنحاء.

طباعة شهادات الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور

ومن بين الخدمات المتوفرة من خلال الموقع هو طباعة الشهادات أو النتائج سواء للطلاب أو الطالبات، ولكن لا يتم العمل به كمستند رسمي يُقدم إلى أي مصلحة حكومية مهما كانت، وجميع تلك الخدمات جاءت للتسهيل والتيسير على الطلاب بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية من أجل الحد من انتشار الفيروس المستجد، وهي الإجراءات التي قامت وزارة الصحة بإطلاقها وتعاونت كافة مؤسسات الدولة في تطبيقها للحفاظ على سلامة المواطنين وأبناء الوطن وكذلك الوافدين إلى المملكة.