تمويل شخصي ٥٠٠٠ ريال سعودي لكل عملاء سلفة بالشروط التالية

تمويل منصة سلفة للأشخاص حيث تقدم المنصة أفضل العروض التمويلية لخدمة المواطن السعودي وتلبية احتياجاته، وتعتبر منصة سلفة من أفضل المنصات في المملكة حيث أنها تابعة لمؤسسة النقد العربي وتقدم تمويل إسلامي، بشروط سهلة بفترة سداد مرنة، وقد يحصل المتقدم علي التمويل من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنصة سلفة وتعبئة النموذج الخاص بالتمويل.

شروط ومميزات تمويل منصة سلفة للأفراد

توفر منصة سلفة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية تمويل للأفراد، بحيث يتم الحصول عليه في خلال دقائق قليله في حالة استيفاء الشروط وتقديم المستندات والأوراق التي تطلبها المنصة، ويتميز تمويل منصة سلفة كاش أنه تمويل إسلامي خاضع للشريعة الاسلامية وهامش الربح ضعيف، وقد حددت الشركة الشروط اللازمة ولا بد من توافرها حتي يتم الموافقة علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري وبدون ضمانات، وسوف نوضح لك عزيزي القاري من خلال هذا المقال كيفية التقديم علي التمويل ومزايا وشروط الحصول علي تمويل سلفة للأفراد بالمملكة العربية السعودية.

يلزم أن يكون العميل المتقدم لتمويل سلفة سعودي الجنسية، وغير متوفر للجنسيات الأخري. يجب أن يكون عمر المتقدم للتمويل الشخصي لا يقل عن 18 عاماً، ولا يتجاوز العمر عن 60 عام. التمويل متوافق مع الشريعة الاسلامية. تمويل شخصي وفوري من منصة سلفة السعودية. تمويل منصة سلفة متاح لعمال القطاعين العام والخاص. يلزم علي عمال القطاع العام قضاء خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر، أما عمال القطاع الخاص يلزم خدمة عمل لا تقل عن ستة شهور. الحد الأدنى للدخل الشهري الخاص بالعميل لا يقل عن 4000 ريال سعودي. يتم الحصول علي التمويل الفوري بعد التقديم علي التمويل مباشرة في حالة توافر الشروط وتقديم الاوراق المطلوبة.

كيفية التقديم علي التمويل السريع من سلفة الالكترونية