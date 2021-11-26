تمويل فوري بدون تحويل الراتب من منصة سلفة رابط التقديم

تمويل منصة سلفة 5000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب ومتاح لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل سريع جدا وبفترة سداد طويلة ومتاح لجميع القطاعات الحكومية والخاص، وهي أول منصة للتمويل مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي ويتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث توفر التمويل للمواطنين بأسرع وقت وفي أي مكان بدون الذهاب إلي مقر الشركة داخل المملكة ويتم الموافقة علي التمويل خلال 15 دقيقة، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي سريع من منصة سلفة والشروط المطلوبة يجب توافرها عند التقديم.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة

تمويل شخصي فوري من سلفة بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ويتم الموافقة خلال 15 دقيقة فقط، حيث تقدم منصة سلفة تمويل شخصي لجميع المواطنين يلبي الاحتياجات المالية الطارئة بعد التقديم، كما يمكن للمواطنين التقديم خلال الموقع الإلكتروني لدي منصة سلفة والاستفادة من التمويل بأسهل الشروط والإجراءات المطلوبة، حيث توفر منصة سلفة تمويل شخصي يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل 5000 ريال سعودي وبأقساط مسيرة تتناسب مع الراتب الشهري ويمكن تجديد القرض بعد الانتهاء من مهلة السداد، ويتميز التمويل بانه متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يخالف لها، وبهامش ربح تنافسي، وتتميز المنصة بسرعة الإجراءات بدون تعقيد في المتطلبات من أجل الحصول علي التمويل.

شروط التمويل الشخصي بدون كفيل من منصة سلفة

يجب أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية سواء رجال أو نساء، وغير متاح للمقيمين.

يكون عمر العميل المتقدم بطلب التمويل 18 عاما ولا يتجاوز عن 60 عاما.

مدة خدمة العمل لا تقل عن 3 اشهر في الخدمة للعميل في القطاع الحكومي، و6 أشهر في الخدمة للعميل في القطاع الخاص.

يكون الراتب الشهري لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.

رابط التقديم طلب التمويل من منصة سلفة الإلكترونية

يمكنك التقديم علي تمويل شخصي عبر منصة سلفة الإلكترونية والحصول علي تمويل فوري