تكلفة الحجر المؤسسي بالسعودية وشروط الحجر للقادمين الي المملكة

تكلفة الحجر المؤسسي بالسعودية، حيث يستعلم العديد من المواطنين والمواطنات الذين لديهم رغبة في الدخول الي أراضي المملكة العربية السعودية، عن التكلفة التي تخص الحجر الصحي المؤسسي التي يتم دفعها الي الجهات الرسمية المختصة عن هذا الأمر، حيث تضع المملكة بعضاً من الشروط التي تسري علي عملية الحجر المؤسسي للقادمين الي المملكة، حتي تضمن المملكة خلو كل شخص قادم من أي مشاكل صحية تخص الفيروس المستجد، ويتم تنفيذ الحجر المؤسسي علي جميع المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، وتعيينهم علي الحجر الصحي علي نفقانهم الخاصة، ومن خلال موقع ثقفني نوضح لمتابعينا تكلفة الحجر المؤسسي بالسعودية.

شروط الحجر المؤسسي بالسعودية

القيادة السعودية قد عملت علي تحديد عدد من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم تطبيق الحجر المؤسسي علي القادمين إلى السعودية وهي:

الحجر المؤسسي يتم تطبيقه علي جميع الأفراد القادمين إلى المملكة، علي أن يتم استثناء المواطنين السعوديين من الرجال والنساء القادمين من خلال المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، كما يتم استثناء الأبناء من المواطنة السعودية وكذلك زوجة المواطن السعودي والزوج التابع للمواطنة السعودية، بالإضافة الي العمالة العمالة المنزلية التابعة للمواطنين السعودية ونفس الأمر للمحصنين بكافة اللقاحات التي تكون معتمدة بالمملكة، وكذلك يتم استثناء كافة الوفود التي تعد وفود رسمية ومن يحمل أي تأشيرة دبلوماسية والأفراد الدبلوماسيين والعائلات الخاصة بهم.

يجب أن يكون جميع العاملين داخل منشأة الحجر المؤسسي من المحصنين ضد الفيروس المستجد، وذلك وفق خصائص تطبيق توكلنا، أو أن يتم القيام بعمل مسحة PCR كل 7 أيام.

يجب أن يضم المقر الخاص بالحجر الصحي على عدد وافي من دورات المياه التي تخص كل غرفة علي حده، وأن تتواجد جميع الخدمات الرئيسية بداخل كل غرفة مثل الكهرباء أو المياه الساخنة وخدمات الاتصال والتكييف بالإضافة الي الغذاء والأنترنت وغيرها.

تكلفة الحجر المؤسسي بالسعودية

وضعت القيادة السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة بعض القيود علي القادمين إلى المملكة العربية السعودية، ومن هذه القيود هو دفع قيمة الحجر المادية إلى شركات الطيران من خلال هذه الرسوم: