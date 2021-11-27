نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض السيارة بنك التنمية الاجتماعية والمستندات المطلوبة للتقديم على القرض في المقال التالي

شروط قرض السيارة بنك التنمية الاجتماعية تعدد شيل وطرق الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية السعودي بين الحصول على قروض المشاريع الصغيرة والخاصة بمجالات العمل الحر والقروض المقدمة للمطلقات وموخرًا يعرض البنك إمكانية الحصول على قروض وتمويلات الحصول على سيارة وهذا وفق شروط ومعايير الاقتراض والتقديم التي يحددها البنك ونقوم بذكرها عبر الأجداد التالية مع تحديد أهم المستندات الرسمية للحصول على هذا النوع من التمويلات المتخصصة في شراء السيارات بمختلف أنواعها. شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية يقتصر تقديمات الطلب للحصول على قرض السيارة في التوجه المباشر إلى فرع البنك وتقديم مختلف المستندات والأوراق الرسمية.

لابد من الانتظار للتمكن من الحصول على قرض لمدة لا تقل عن شهر كامل حتى يقوم البنك بفحص مختلف البيانات والمستندات والتأكد من إمكانية قبول أو رفض الطلب.

يمتلك البنك بعض الصلاحيات والتي تتمثل في احقيته لمعرفة بيانات الحساب الشخصي الخاص بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالفرد مقدم الطلب.

يمكن للبنك القيام بحجز السيارة ورفعها من المواطن في أي وقت عند مخالفة لأي من بنود وقوانين الاقتراض الرسمية.

كما يخلي البنك مسؤوليته عن أي مخالفات عبر الطرقات أو ضرائب مرورية وجنائية قد يتعرض لها مالك السيارة بعد الحصول عليها.

لا يمكن للبنك توفير أي تعويضات مالية للفرد في حالة عدم مقدرته على العمل لتجديد تكلفة الوثيقة التأمينية للسيارة.

حيث يحدد البنك قيمة الاقتراض والتي بلغ نحو 100 ألف ريال عند طلب الحصول على إحدى سيارات الأجرة العامة.

بينما تقدم تمويلات تقدر بنحو 150 الف ريال سعودي.

وهذا لبعض الحالات التي ترغب في الحصول على نوع من سيارات الأجرة الخاصة.

ترتفع معدلات الاقتراض بقيم مادية تصل لنحو 200 ألف ريال.

عند رغبة المواطن في الحصول على سيارة مختصة بنقل الطلاب في المدارس. المستندات المطلوبة للتقديم على قرض السيارة تقديم مستند رسمي يحدد العنوان الدائم لمقدم الطلب داخل المملكة.

كما يجب أن يحضر إحدى الصور الخاصة ببطاقة الهوية الشخصية.

إرفاق مستند يحدد رقم الايبان الشخصي للفرد والخاص بحسابه البنكي.

تقديم رقم الجوال الذكي والذي تم التسجيل به بشكل مسبق داخل موقع أبشر الإلكترونية. الوسوم عمر شويل - جدة شروط قرض السيارة بنك التنمية الاجتماعية والمستندات المطلوبة للتقديم على القرض - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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