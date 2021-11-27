بالتقسيط الميسر أستلم 300,000 ريال بدون كفيل غارم للسعودي والمقيم

بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة يمكن الحصول من خلاله على أفضل تمويل في السعودية حيث يتم الحصول على 300 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم في السعودية ويوفر الآن الكثير من العروض التمويلية في المملكة العربية السعودية عام 1443 هجرياً ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى في المملكة ويتم التقديم الإلكتروني عليه للحصول علي تمويل بدون كفيل غارم بفترة سداد ميسرة في السعودية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة الذي يعرف بأسم ساما السعودي في الوقت الحالي.

الشروط الأساسية الهامة للحصول على تمويل شركة اليسر

شركة اليسر الآن تطلب بعض الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة ومنها توفير تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي ولكن لابد من توفير مرتب شهري ثابت ومدة عمل في القطاع الخاص أو أحد الشركات الكبرى في السعودية أو القطاع العام الحكومي بالمملكة وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي:

الآن يحتاج التمويل المناسب لدى شركة اليسر للتمويل توفير مدة عمل لا تقل عن 3 شهور للموافقة على طلب التمويل بالشركة.

الشركة تطلب توفير دخل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب تمويل الشخصي أو تمويل السيارات من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

يطلب من جميع العملاء السعوديين أو المقيمين في المملكة عام 1443 أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه فقط لا غير لدى شركة اليسر للتمويل.

مزايا الحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

في الوقت الراهن شركة اليسر للإجارة والتمويل تحتاج إلى توفير بعض المتطلبات الأساسية والمعلن عنها لجميع العملاء السعوديين في المملكة والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالسعودية وذلك من أجل توفير جميع المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة اليسر للعملاء ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل بأقساط ميسرة شهرية لمدة تصل إلى خمس سنوات فقط لا غير لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة كالتالي: