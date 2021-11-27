شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي sbis المطور الجديد 1443 طريقة ورابط التقديم

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عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي sbis المطور أو الشروط الجديدة للاستحقاق الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد وفق الآلية التي تم الإعلان رسمياً للنظام المطور، وقد بدأت الوزارة في استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي السعودي المطور اعتباراً من يوم السبت الماضي بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الثاني الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر الجاري، وقد أوضحت الوزارة بأنه قد تم نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط تقديم الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش الضماني، إلى جانب إمكانية التعرف على طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهاتف أو رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني مركز الاتصال للدعم الفني، والتعرف أيضاً على إجابة سؤال متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي 1443 والحالات التي يتوقف فيها

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي sbis المطور الجديد 1443

تم الإعلان عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لاستهداف كافة الأفراد والأسر الأشد احتياجاً للمال نظراً لظروفهم المادية الصعبة من أجل تزويدهم بالدعم النقدي وتمكينهم لتحسين الحالة المعيشية لهم، وهناك شروطاً للاستحقاق تم الإعلان وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم على الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية ومقيماً إقامة دائمة في المملكة، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين بشرط إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة بالمملكة. أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة. الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

يجب أن يقل الدخل المحتسب للمتقدم أو المتقدمة سواء كان فرداً مستقلاً أو للأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش الضماني وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، ومبلغ 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

ضرورة الالتزام باستيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تتعلق بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.

ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة.

عدم امتلاك المتقدم لأصول عالية القيمة.

ملاحظة: في حال كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً ضمانياً مستقلاً، ولا يؤثر في الاستحقاق المخصص للأسرة من المعاش كون أحد أفرادها مقيماً لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم الأسرة بها وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي sbis المطور 1443.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية أو منصة الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وذلك لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من قبل المستحقين المتوفر لديهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1443، وذلك من خلال إنشاء حساب جديد في المنصة الإلكترونية، فمن يرغب في التسجيل في ضمان الاجتماعي يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، يتم النقر على تسجيل جديد أسفل الصفحة الرئيسية لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ولكن قبل البدء في عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، يجب أن يتم مراجعة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي sbis الجديد، والتأكد من انطباق كافة الشروط وعدم تخلف شرط من هذه الشروط حتى لا يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

وبعد التأكد من توافر الشروط الجديدة للضمان الاجتماعي المطور 1443، فيتم تعبئة بيانات المتقدم (رقم الهوية – رقم الجوال – كلمة المرور – تاريخ الميلاد بالهجري)، ثم النقر على التعهد وكتابة رمز التحقق، والضغط على أيقونة على”تسجيل”، وسوف يطلب النظام المطور كتابة رمز التوثيق المرسل برسالة نصية على الجوال المسجل بالنظام، والنقر على “توثيق”.

ثم يتم تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديد المطور بتعبئة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ليتم التوجيه إلى الملف الموحد بالمنصة الجديدة لتعبئة البيانات المطلوبة وإكمال الملف الخاص بالمتقدم حتى تكون النسبة 100% اكتمال الملف، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

قمنا بعرض شروط الاستحقاق الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على الضمان المطور للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فمن يرغب في التعرف على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي sbis الجديد 1443 الواجب توفرها في المتقدمين، يمكن ذلك الآن من خلال النقاط المرفقة بالمقال، كما يمكن التعرف على كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية.