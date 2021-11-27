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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ابشر” تقديم قوات الامن الخاصة 1443 في المملكة السعودية وشروط الالتحاق بالوظائف في المقال التالي
تقديم قوات الامن الخاصة 1443، من أهم الأمور التي تشغل بال الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن هو معرفة تفاصيل تقديم قوات الامن الخاصة 1443، حيث كشفت قوات الأمن عن شروعها في فتح باب التسجيل والقبول على الوظائف الأمنية المتاحة برتبة جندي، وذلك للمواطنين من حملة الشهادة المتوسطة الثانوية، وقد حددت الجهات المختصة مواعيد ليتمكن الراغبين في التقديم من البدء في التسجيل على الوظائف المتاحة، حيث أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل من اليوم السبت 26 نوفمبر 2021 ويستمر حتى الخميس 27-4-1443، في تمام العاشرة صباحا، تعرفو على المزيد من التفاصيل خلال السطور القادمة.
تقديم قوات الامن الخاصة 1443
من المقرر أن يبدأ تقديم قوات الامن الخاصة 1443 اليوم السبت في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، إذ أنه سوف يتم تفعيل الرابط الخاص بالتقديم على وظائف للعمل في وحدات و إدارات قوات الأمن، ولمن يرغب التسجيل يمكنه الدخول على رابط تقديم قوات الأمن الخاصة عبر منصة ابشر للتوظيف للتقديم والاطلاع على جميع الشروط اللازمة، و تتضمن الوظائف المعلن عنهافي الأمن الخاص، التخصصات التالية:
- جندي أمن.
- لحّام.
- فني موسيقى.
- سبّاك.
- نجّار.
- حدّاد.
- دهّان.
- دهّان سيارات.
- سمكري سيارات.
- بنّاء.
- خياط.
- حلّاق
- عامل نظافة وسائل بوليسية K9.
شروط تقديم قوات الامن الخاصة 1443
قامت قوات الأمن بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توفرها في المتقدمين ليتمكنوا من تقديم قوات الامن الخاصة 1443، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.
- أم ممن نشأوا مع والديهم أثناء خدمتهم في خارج المملكة.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 30 سنة.
- حسن السيرة والسلوك والسمعة.
- لا يكون المتقدم مطرودًا من إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية.
- يجب أن يكون غير متزوج من غير سعودية.
- أن يكون حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب.
- يجب أن يكون لائق طبيًا وغير مصاب بأي امراض نفسية أو عصبية.
- يجب أن يتجاوز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.
- لا يقبل من كان محكوم عليه بأي حد شرعي أو في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.
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