“ابشر” تقديم قوات الامن الخاصة 1443 في المملكة السعودية وشروط الالتحاق بالوظائف

تقديم قوات الامن الخاصة 1443، من أهم الأمور التي تشغل بال الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن هو معرفة تفاصيل تقديم قوات الامن الخاصة 1443، حيث كشفت قوات الأمن عن شروعها في فتح باب التسجيل والقبول على الوظائف الأمنية المتاحة برتبة جندي، وذلك للمواطنين من حملة الشهادة المتوسطة الثانوية، وقد حددت الجهات المختصة مواعيد ليتمكن الراغبين في التقديم من البدء في التسجيل على الوظائف المتاحة، حيث أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل من اليوم السبت 26 نوفمبر 2021 ويستمر حتى الخميس 27-4-1443، في تمام العاشرة صباحا، تعرفو على المزيد من التفاصيل خلال السطور القادمة.

تقديم قوات الامن الخاصة 1443

من المقرر أن يبدأ تقديم قوات الامن الخاصة 1443 اليوم السبت في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، إذ أنه سوف يتم تفعيل الرابط الخاص بالتقديم على وظائف للعمل في وحدات و إدارات قوات الأمن، ولمن يرغب التسجيل يمكنه الدخول على رابط تقديم قوات الأمن الخاصة عبر منصة ابشر للتوظيف للتقديم والاطلاع على جميع الشروط اللازمة، و تتضمن الوظائف المعلن عنهافي الأمن الخاص، التخصصات التالية:

جندي أمن. لحّام. فني موسيقى. سبّاك. نجّار. حدّاد. دهّان. دهّان سيارات. سمكري سيارات. بنّاء. خياط. حلّاق عامل نظافة وسائل بوليسية K9.

شروط تقديم قوات الامن الخاصة 1443

قامت قوات الأمن بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توفرها في المتقدمين ليتمكنوا من تقديم قوات الامن الخاصة 1443، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: