“10” فتح رابط تقديم قوات الأمن الخاصة 1443 شروط وظائف قوات الأمن الخاصة الرواتب والعلاوات

رابط تقديم قوات الأمن الخاصة 1443 للرجال، في ظل متابعتنا لكل ما يهم المواطنين داخل المملكة، وجد بحث مكثف على وظائف القوات الخاصة والتي تم الإعلان عنها من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية السعودية، لمعرفة ضوابط وشروط التسجيل في الوظائف المخصصة للرجال على رتبة جندي، من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من خلال الدخول على رابط منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف، من ألية التسجيل وموعد التقديم والشروط العامة، التي يجب توافرها في الراغبين في التقديم للوظائف.

نبذة مختصرة عن قوات الأمن الخاصة

قوات الأمن الخاصة هي إحدى أفرع الأمن بوزارة الداخلية السعودية، تكمن مهامها في بسط الأمن في جميع ربوع المملكة، وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية الهامة المتواجدة داخل الأراضي السعودية وأعضاء السفارات الأجنبية، والشخصيات الهامة سواء السعودية أو الأجنبية، يقع مقرها الرئيس في العاصمة السعودية الرياض.

رابط تقديم قوات الأمن الخاصة

الدخول على رابط منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية .

. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي وخبراتك.

تسجيل البيانات في استمارة التسجيل الإلكترونية ويجب تحري الدقة في البيانات المسجلة.

مراجعة البيانات ومن ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم أضغط إرسال الطلب.

موعد التسجيل في الوظائف

يبدأ التسجيل من يوم السبت 2021/11/27 الموافق 1443/04/22 في العاشرة صباحاً. ينتهي التسجيل يوم الخميس 2021/12/02 ميلادي، 1443/04/27 هجري العاشرة صباحاً.

رابط تقديم قوات الأمن الخاصة 1443

كما جاء في إعلان التوظيف فأن رابط أبشر توظيف، هو الرابط الذي سيستقبل الراغبين في التقديم وفق المواعيد المحددة، والتي قد نوهنا عنها في صدر المقال ووفق الشروط العامة المحددة التي سنقدمها لكم فيما بعد.

الوظائف المتاحة في قوات الأمن الخاصة

“جندي أمن، فني موسيقي، لحام، سباك، حداد، نجار، دهان، سمكري سيارات، دهان سيارات، بناء، حلاق، خياط، عامل نظافة وسائل بوليسية kg”.

الشروط العامة للتسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك ولم يتم الحكم عليه في أي قضايا.

أن يكون حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة للوظائف وتكون الشهادات معتمدة من وزارة التعليم السعودية في حال أن كانت من خارج المملكة.

السن لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 30 عام وقت التسجيل وأن يتمتع المتقدم بالصحة العامة الجيدة.

في حال أن الراغب في التسجيل متزوج يجب أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

يشترط للقبول في الوظائف اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة للوظائف.

يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام وأن لا يكونوا يعملون في أي جهة أخرى سواء حكومية أو خاصة.

التمتع بصحة عامة جيدة وأن لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن تأدية مهام وظيفته.

أن لا يكون قد فصل من أي وظيفة حكومية عسكرية أو مدنية في السابق لأي سبب من الأسباب.

علاوة الجندي في قوات الأمن الخاص السنوية