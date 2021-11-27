تنزيلات 50% على الجوالات في اكسترا بالسعودية اليوم

عروض اكسترا في السعودية اليوم على الأجهزة الذكية، تعتبر اكسترا من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتتخصص في بيع الأجهزة الإلكترونية التي من بينها هواتف المحمول والشاشات والمكيفات، فتصل نسبة خصومات اكسترا على الأجهزة الكهربائية إلى أكثر من 50%، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على العروض المتوفرة من اكسترا على الأجهزة الذكية.

عروض اكسترا في السعودية اليوم على الهواتف المحمول:

تقدم شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية أقوى عروض وخصومات على الهواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية التي من بينها آبل وأوبو وريل مي وغيرهم الكثير من الأنواع وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي توفر العرض عليها من قبل اكسترا:

عرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلاس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

هاتف هونر 50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر.

تيلو جيمز لينوفو لجين 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي مع خصم بنسبة 25%.

أوبو إيه 94، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

خصم على هاتف موتورولا 40، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الزهري.

هونر 50، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

تكنو بوفا 2، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

نوكيا جي 50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عروض اكسترا على شاشات التلفاز:

كما توفر شركة اكسترا بالسعودية في كل فروعها أيضًا عروض على شاشات التلفاز التي من بينها: