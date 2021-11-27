رابط تقديم قوات الأمن الخاصة للرجال على رتبة جندي عبر jops.sa وشروط التسجيل وطريقة التقديم

الوظائف العسكرية من أهم الوظائف التي يحرص الشباب على الالتحاق بها، ومع فتح رابط تقديم قوات الأمن الخاصة السعودية صباح اليوم السبت 2021/11/27، بدأ الشباب في المملكة في التسجيل على موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية، لحملة الشهادة الثانوية العامة وأو شهادة الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية، وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل اعتباراً من اليوم، وفق ضوابط وشروط محددة سنقدمها لكم داخل المقال.

رابط تقديم قوات الأمن الخاصة

الدخول على الموقع الإلكتروني jops.sa .

. أنقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

أضغط على وظيفة جندي قوات الأمن الخاصة.

الموافقة على الشروط والأحكام العامة بعد قراءتها جيداً.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الراغب في التسجيل بالوظائف.

أضغط على تأكيد الطلب وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح ويجب الاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.

وظائف قوات الأمن الخاصة 1443

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المهنية والعسكرية على موقع أبشر الرسمي وهي، ” جندي أمن، نجار، دهان، فني موسيقى، لحام، سباك، حداد، سمكري سيارات، دهان سيارات، بناء، حلاق، عامل نظافة، خياط” وحددت بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في الراغب في التسجيل وهي كما يلي.

شروط التسجيل في الوظائف

الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة لكل وظيفة وأن تكون الشهادات معتمدة من وزارة التعليم.

يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

أن لا يقلا السن عن 18 عام ولا يزيد عن 30 عام وقت التسجيل.

لا يكون يعمل في أي جهة أخرى حكومية أو خاصة.

أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المقررة للوظائف المعلن عنها.

لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة أو خطيرة تعيقه عن أداء مهام الوظيفة.

موعد التسجيل

يبدأ التسجيل من صباح اليوم السبت 2021/11/27 وتحديداً في العاشرة صباحاً، وينتهي التسجيل الخميس القادم الموافق 2021/12/02 في العاشرة صباحاً أيضاً، عبر رابط أبشر توظيف.

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة صحيحة ومفيدة، وتتمنى أسرة موقعكم ثقفني التوفيق للجميع، ونحن على أستعداد للرد على أستفساراتكم قد أستطاعتنا.