تسجيل قوات الامن الخاصة 1443 عبر ابشر للتوظيف شروط تقديم قوات الامن الخاصة

تسجيل قوات الامن الخاصة 1443 ، بعدما أعلنت قوات الأمن الخاصة السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في العديد من الوظائف العسكرية للرجل رتبة جندي يوم السبت 24 نوفمبر 2021 الموافق لـ 22 ربيع الثاني 1443هـ ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن كيفية تقديم قوات الامن الخاصة 1443 لأصحاب الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة من اجل العمل في قوات الأمن الخاصة، يذكر ان التقديم على الوظائف الأمنية والمهنية سيغلق يوم الخميس 27 ربيع الثاني 1443 الموافق لـ 2 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المملكة، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل على خطوات التسجيل في تسجيل قوات الامن الخاصة.

تسجيل قوات الامن الخاصة 1443

بعدما تعرفنا على سلم رواتب قوات الامن الخاصة مع البدلات، سوف نبين لكم كيفية التقديم على قوات الامن الخاصة التي تعتبر أحد الأفرع الرئيسية من رئاسة المملكة العربية السعودية والتي تعمل تحت وصاية وزارة الداخلية يخضع أفرادها للتدريبات عالية وقاسية لمواجهة كافة الصعاب داخل الوطن، من بين أبرز مهاما الرئيسية حماية الشخصيات الوطنية والدخل أثناء اعمال الشغب وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات السعودية خارج المملكة، وللالتحاق بقوات الامن الخاصة يجب ان تتوفر في الفرد العديد من الشروط التي سنتعرف عليه في الفقرة الآتية.

تقديم قوات الامن الخاصة

من اجل التسجيل والقبول في قوات الامن الخاصة السعودية للرجال رتبة جندي والعمل تحت قيادة رئاسة أمن الدولة السعودية يجب ان تتوفر في الشخص المتقدم العديد من الشروط الضرورية ن اجل تنفيذ المهام الصعبة والعمل في وحدات الأمن الخاصة وجاءت الشروط كالآتي:

الجنسية السعودية للمتقدم وان يكون سعودي الأصل والمنشأ يستثنى من ذلك كل شخص نشأ مع والديه أثناء الخدمة خارج السعودية.

العمر بالنسبة للمتقدم لا يقل عن 17 عام عند تاريخ يوم التقديم ان لا يزيد عن عمر الثلاثون سنة.

حسن السيرة وسلوك

ان لا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يجب ان لا يكون المتقدم قد طردمن إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

طول المتقدم 170 سم فاكثر

غير متزوج بإمراة اجنبية

ليس عامل باحدى الجهات الحكومية في المملكة

توفر المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

لائق من الناحية الطبية غير مصاب بأية امراض مستعصية وخبيثة.

يجب ان يجتاز المتقدم كافة الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية.

تحردي الدقة في تقديم المعلومات الشخصية عند عملية التقديم.

رابط تقديم قوات الامن الخاصة

علاوة على ذلك، يمكن لحملة الشهادات والثانوية العامة التقديم على قوات الامن الخاصة السعودية بكل سهولة وبشكل الكترونين حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول في وظائف الأمن الخاص رابط موقع أبشر للتوظيف الذي يمكن من خلالها تسجيل قوات الامن الخاصة 1443 والالتحاق بالوحدات الامنية والمهنية، وبذلك نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات بخصوص طريقة التسجيل في قوات الامن.