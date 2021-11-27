نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 الموارد البشرية توضح مزايا التسجيل وأهدافه

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، من أشهر كلمات البحث حالياً بعد إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظام الضمان الاجتماعي الجديد وبدء التسجيل عليه من 20 نوفمبر 2021 من خلال منصة جديدة، تعمل مع المنصة القديمة على أن يتم التوقف بالعمل على المنصة القديمة في 23 مايو 2022، ويهدف التسجيل على النظام الجديد للضمان الاجتماعي لعدة أهداف ومميزات، نسردها معكم متابعينا الأعزاء خلال السطور التالية حتي يتحمس الراغبين في التسجيل، بالإضافة لتوفير رابط التسجيل للتمكن من الإسراع بتسجيل البيانات والحصول على راتب الضمان.

رابط التسجيل على نظام الضمان الجديد 1443

المزايا التي يقدمها نظام الضمان المطور

الاستفادة من الحلول المقدمة. التسهيل في إجراءات التقديم. يتم من خلاله تحديد مدي استحقاقك للدعم. يستطيع المتقدم التواصل مع الدعم الفني بكل سهولة.

أهداف نظام الضمان الجديد

الوصول للأسر والأفراد الأشد احتياجاً ليحصلوا على الدعم المادي اللازم.

تحسين مستوي معيشة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

تحقيق الاستقلال المادي للمستفيدين.

العمل على توفير فرص عمل من خلال تدريب وتأهيل المستفيدين ليكونوا أشخاص منتجين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أحد أهم الوزارة بالحكومة السعودية فهي القائمة على تنظيم شؤون العمل والعمال والتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص لتوفير الوظائف للسعوديين، بالإضافة لمتابعة العمل الاجتماعي وتقديم العديد من البرامج التي تكفل حقوق المواطن في معيشة مقبولة، وتوفير برامج للحماية الاجتماعية لمن هم أشد احتياجاً وذلك في ظل تنفيذ رؤية 2030، التي تسير على نهجها المملكة لرفع مستوي معيشة المواطن وتوفير أهم المتطلبات الحياتية، مع تنشيط حركة الاقتصاد محلياً وخارجياً ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة لتفعيل النظام الإلكتروني للحصول على هذه الخدمات لضمان وصولها للمستحقين، وتوفيراً للوقت والمجهود وعدم انتقال عدوي فيروس كورونا بسبب التزاحم في حالة الذهاب للمصالح الحكومية ومكاتب الخدمات للحصول الخدمة المطلوبة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديث نظام الضمان الاجتماعي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للأفراد والآسر المستفيدة فعلياً، بالإضافة للمستفيدين الجُدد الراغبين في الانضمام للمنظومة الجديدة حسب الشروط الاستحقاق، على أن يتم مراجعة الطلبات التي بدأ تسجيلها من 20 نوفمبر الجاري خلال شهر ديسمبر القادم، هذا ويبدأ صرف أول معاش شهري للمستحقين الجُدد في يناير 2022.