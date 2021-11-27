إن من الأسئلة الهامة التي بدأت تتبادر للأذهان هو طريقة تحديث العنوان الوطني، حيث أن ذلك يتم عبر بوابة أبشر تلك المنصة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية، فالعنوان الوطني يعد أمر هام لابد من التسجيل به سواء للشركات أو المؤسسات أو المنشآت المختلفة داخل المملكة السعودية، وعليك أن تقوم بالتحديث وأن تعدل البيانات دائماً وبشكل دوري، و لذا عبر موقعنا هذا سنقدم لكم طريقة تحديث العنوان الوطني وأهم المعلومات التي تريدون معرفتها حيال هذا الأمر بالتفصيل.

طريقة تحديث العنوان الوطني

إن الافراد أو حتى المؤسسات لابد أن يحدثوا العنوان الوطني التابع لهم عبر أبشر، وعليهم اتباع بعض الخطوات التي تلزم لكي يتم الأمر بالشكل الصحيح وهى كالآتي:

أولاً لابد من تسجيل الدخول من خلال بوابة نفاذ الوطنية.

تنقر فوق أيقونة ابدأ الخدمة

تختار خدمات تعديل العنوان.

تكتب كافة البيانات التي تخص المنزل وتحدد الموقع.

تضغط على كلمة تم التحقق.

تختار بعدها كلمة التالي وتضغط عليها.

بعد أن تتأكد من هذا العنوان الجديد تنقر على كلمة إنهاء ثم إرسال.

سيتم التحديث بعدها لمدة تأخذ حوالي يوم منذ أن تم تقديم الطلب.

تستعرض البيانات وتطلع على العنوان الحديث من خلال تسجيل الدخول لحسابك بأبشر.

العنوان الوطني

عند تعريف العنوان الوطني باختصار شديد فهو يعد عنواناً معيارياً ومتطور من قبل الأفراد والمؤسسات بالمملكة حتى يظهر الموقع الجغرافي ببساطة، انشأ من خلال مؤسسة البريد وهذا لجميع المواطنين ومعهم المقيمين الذين يتواجدون داخل المملكة، وكل ذلك وفقاً لرؤية المملكة لعام 2030 نحو التحول الرقمي الإلكتروني بجميع التعاملات التابعة لحكومة المملكة، أي أنه يعد قوة جغرافية خاصة بالمستخدم، وهذا طبقاً لبعض المواصفات المعيارية والتقنية المدروسة بشكل جيد وبدقة لكي يتم تغطية كافة مناطق السعودية.

كما أن العنوان الوطني يعزز الأهداف الخاصة بالمملكة، وهي أن يتم تشجيع حركات التجارة الإلكترونية مع تدعيم الأجهزة الأمنية التي تحدد المناطق الحيوية المحتوية على ازدحام شديد، تنظم قطاع النقل وترتب حركات المرور، يحدد المناطق التي يتواجد بها الجرائم أو الأزمات وبمنتهى السهولة، كما أنه يعمل على مساعدة المطافئ ومعهم الإسعاف حتى يحددوا منطقة الحادث بشكل بسيط وسهل توفيراً للوقت وللحاق قبل تفاقم المشكلة، وهو أيضاً يحفظ عناوين الطلاب المتواجدة بالسجلات الدراسية، ولذا فإن العنوان الوطني هو شيء هام للغاية لا غنى عنه، ويجب الالتزام به وبتحديثه من وقت لآخر.